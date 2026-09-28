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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

اتحادیه اروپا خواستار ارائه موشک به اوکراین شد

اتحادیه اروپا خواستار ارائه موشک به اوکراین شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواست موشک‌های رهگیر ذخایر خود را به اوکراین تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست موشک‌های رهگیر موجود در ذخایر خود را در اختیار اوکراین قرار دهند و سپس ذخایر خود را با استفاده از تولیدات جدید تکمیل کنند.

کمبود موشک‌های رهگیر پدافند هوایی اوکراین در سال ۲۰۲۶ به یکی از چالش‌های اصلی این کشور در مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه تبدیل شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد کشورهای متحد در نیمه نخست سال تنها حدود یک‌سوم میزان موشک‌های پدافندی تحویل‌داده‌شده در سال ۲۰۲۵ را در اختیار کی‌یف قرار داده‌اند و کمبود موشک‌های رهگیر «پاتریوت» به‌ویژه محسوس است.

افزایش تقاضای جهانی برای این موشک‌ها، جنگ در غرب آسیا و کاهش ذخایر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته است.

کد مطلب 6961221

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