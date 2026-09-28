اتحادیه اروپا خواستار ارائه موشک به اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست موشک‌های رهگیر موجود در ذخایر خود را در اختیار اوکراین قرار دهند و سپس ذخایر خود را با استفاده از تولیدات جدید تکمیل کنند.

کمبود موشک‌های رهگیر پدافند هوایی اوکراین در سال ۲۰۲۶ به یکی از چالش‌های اصلی این کشور در مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه تبدیل شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد کشورهای متحد در نیمه نخست سال تنها حدود یک‌سوم میزان موشک‌های پدافندی تحویل‌داده‌شده در سال ۲۰۲۵ را در اختیار کی‌یف قرار داده‌اند و کمبود موشک‌های رهگیر «پاتریوت» به‌ویژه محسوس است.

افزایش تقاضای جهانی برای این موشک‌ها، جنگ در غرب آسیا و کاهش ذخایر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته است.