موزه دکوراتیو مسکو میزبان نمایشگاه آثاری از هنرمندان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل آماده سازی و برپایی نمایشگاه آثار تجسمی و صنایع دستی ایران در محل موزه دکوراتیو مسکو در حال انجام است و به‌زودی به نمایش درمی‌آید.

موزه دکوراتیو مسکو (Museum of Decorative Arts) است، مهم‌ترین موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه است که در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در مسکو میزبان هنرمندان کشورمان خواهد بود.

هفته فرهنگی ایران به میزبانی و دعوت روسیه و به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از روز سوم مهر در این کشور آغاز شده است و تا ۱۴ مهرماه ادامه دارد.

پس از مسکو، شهرهای کازان و آستراخان نیز میزبان آیین‌های مرتبط با روزهای فرهنگی ایران در روسیه خواهند بود.

قرار است در این رویداد بزرگ، هنرمندان کشورمان برنامه‌های متنوع هنری، فرهنگی به اجرا درآورند.

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نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در موزه دکوراتیو مسکو برپا می‌شود