رضا رحیم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته، آنچه در خیابان‌های استان زنجان و فضای عمومی کشور شاهد بوده‌ایم، صرفاً یک حضور گذرا و مقطعی نبوده است، بلکه حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، بیانگر سطحی از بلوغ سیاسی و اجتماعی است که بسیاری از محاسبات دشمنان را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: از آغاز جنگ تحمیلی سوم و در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات مختلف خارجی مواجه شد و شماری از فرماندهان نظامی، شخصیت‌های سیاسی و امنیتی و مسئولان کشور به شهادت رسیدند، مردم ایران با وجود فشارها و تهدیدات، صحنه را ترک نکردند و بر حفظ استقلال، تمامیت ارضی کشور، نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان زنجان ادامه داد: حضور مردم در این مقطع نشان داد که تهدیدات سخت و نرم دشمن نمی‌تواند به‌سادگی اراده عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و مردم ایران در بزنگاه‌های حساس، نسبت به امنیت و آینده کشور احساس مسئولیت می‌کنند.

رحیم‌پور با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت گفت: دشمن پس از مواجهه با مقاومت ملت ایران، تلاش خود را بر استفاده از ابزارهایی مانند شایعه، ابهام‌آفرینی، عملیات روانی و ایجاد شکاف اجتماعی متمرکز کرده است تا اعتماد عمومی را تضعیف کند.

وی تصریح کرد: با این حال، حضور مستمر مردم در عرصه‌های مختلف نشان داده است که این راهبردها در برابر جامعه‌ای که نسبت به شرایط پیرامونی خود آگاهی دارد، با محدودیت جدی مواجه می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امنیت ملی تنها به تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی محدود نمی‌شود، گفت: یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و همراهی مردم است. حضور آگاهانه مردم در میدان، نوعی بازدارندگی اجتماعی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که مرزهای امنیت کشور فقط در مرزهای جغرافیایی یا در حوزه تجهیزات نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن به آگاهی، اعتماد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم بازمی‌گردد.

رحیم‌پور افزود: اگر دشمن تصور کند می‌تواند با ایجاد بی‌تفاوتی، یأس و تردید در جامعه، مردم را از صحنه خارج کند، در محاسبات خود دچار خطا شده است؛ چراکه حضور مردم می‌تواند بسیاری از پروژه‌های مبتنی بر شایعه و اختلاف‌افکنی را خنثی کند.

وی ادامه داد: آنچه طی ماه‌های گذشته مشاهده شده، نشان می‌دهد حضور مردم می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر جنگ روانی و عملیات شناختی دشمن عمل کند؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند جامعه را در شرایطی از بی‌اعتمادی، تردید و انفعال قرار دهد، در حالی که حضور مسئولانه مردم این محاسبات را با مانع مواجه می‌کند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان زنجان با اشاره به ویژگی جنگ‌های نوین اظهار کرد: دنیای امروز تنها عرصه جنگ‌های نظامی کلاسیک نیست و در کنار تهدیدات سخت، جنگ‌های نرم و نبردهای پنهان نیز دنبال می‌شود که هدف آنها اثرگذاری بر افکار عمومی، تغییر نگرش‌ها و تضعیف اعتماد اجتماعی است.

رحیم‌پور گفت: در چنین شرایطی، مردم به عنوان یک متغیر مهم در معادلات امنیتی و اجتماعی مطرح هستند و حضور آگاهانه آنان می‌تواند مانع از تحقق بسیاری از اهداف عملیات روانی شود.

وی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: به اعتقاد من، برخی محاسبات درباره امکان ایجاد گسست در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران بر اساس الگوهایی صورت گرفته که پیش‌تر در برخی کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است، اما شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و نوع مواجهه مردم با تهدیدات خارجی، اجازه نمی‌دهد این الگوها به‌سادگی قابل تعمیم باشد.

استاد دانشگاه تأکید کرد: حضور مردم در صحنه صرفاً به معنای ایستادگی در برابر تهدید خارجی نیست، بلکه نوعی فیلتر اجتماعی در برابر پیام‌ها و عملیات روانی دشمن نیز محسوب می‌شود. جامعه‌ای که نسبت به منافع ملی و شرایط کشور آگاهی داشته باشد، می‌تواند میان مطالبه‌گری داخلی و پروژه‌های مداخله‌جویانه خارجی تفکیک قائل شود.

رحیم‌پور با بیان اینکه حفظ انسجام ملی نیازمند توجه به مطالبات مردم نیز هست، خاطرنشان کرد: تقویت سرمایه اجتماعی تنها با دعوت مردم به حضور در صحنه محقق نمی‌شود، بلکه باید اعتماد عمومی، پاسخگویی مسئولان، رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و شنیدن مطالبات مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در کنار ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی، باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم احساس کنند حضور و مشارکت آنان در سرنوشت کشور اثرگذار است. این مسئله می‌تواند به تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها کمک کند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان زنجان گفت: دشمن زمانی می‌تواند از شکاف‌های اجتماعی بهره‌برداری کند که بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی در جامعه گسترش پیدا کند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این تهدید، تقویت آگاهی عمومی، گفت‌وگوی اجتماعی، انسجام ملی و افزایش اعتماد میان مردم و مسئولان است.

رحیم‌پور تأکید کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، در کنار توان دفاعی و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است و هر اندازه سرمایه اجتماعی و انسجام ملی تقویت شود، امکان اثرگذاری تهدیدات خارجی و عملیات روانی دشمن نیز کاهش خواهد یافت.