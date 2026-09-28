به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی از عبور متناوب امواج کم‌ارتفاع لایه‌های میانی جو از کشور طی روزهای آینده حکایت دارد.

اگرچه عمده فعالیت بارشی این سامانه تا روز چهارشنبه در نوار شمالی کشور متمرکز خواهد بود، اما برای استان مرکزی افزایش متناوب ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک پیش‌بینی شده است.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها، از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه سرعت لحظه‌ای وزش باد در برخی مناطق استان مرکزی می‌تواند به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت برسد و این شرایط در مناطق مستعد احتمال بروز گردوخاک را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، خروجی فعلی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی از احتمال وقوع بارش باران در استان مرکزی طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبر می‌دهد.

هرچند بارش‌های پیش‌بینی‌شده در مجموع چندان مؤثر نخواهد بود، اما وقوع بارش و ناپایداری‌های جوی می‌تواند برای برخی محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصولات باغی، خسارت‌زا باشد.

هواشناسی استان مرکزی با توجه به شرایط جوی پیش‌رو به باغداران توصیه کرده است نسبت به تسریع در برداشت محصولات باغی و انتقال آن‌ها به انبارهای استاندارد اقدام کنند تا از احتمال وارد شدن خسارت به محصولات جلوگیری شود.

همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تا روز چهارشنبه تغییرات محسوس دمایی در استان مرکزی انتظار نمی‌رود و دمای هوا در این مدت نوسان قابل توجهی نخواهد داشت.