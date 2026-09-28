رویوران: حزب الله موفق شد ساختار قدرت در لبنان را تغییر دهد

به کزارش خبرنگار مهر، حسین رویوران کارشناس مسائل غرب اسیا در نشست شورای هماهنگی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید خسن نصرالله، اظهار داشت: با مرور زمان حزب الله به بزرگترین بازیگر عرصه لبنان تبدیل شد که دولتها را تشکیل میداد.



وی ادامه داد: هرچند ضرباتی وارد شده اما حزب الله و مقاومت زنده است. رژیم صهیونیستی تا ۷۵روز نتوانست تپه علی الطاهر را تصرف کند.



ریوران گفت: دومین ویژگی لبنان، بحث ارتباط حزب الله با مردم بود. این اعتبار عمومی سرمایه بزرگی بود که خزب الله بر اساس ان شرایط سیاسی را مدیریت می‌کرد. حزب الله موفق شد ساختار قدرت در لبنان را تغییر دهد.



کارشناس مسائل غرب اسیا با اشاره به شخصیت سید حسن نصرالله گفت: یکی از این ویژگی بعد معنوی، بعد مدیریت استراتژیک و سوم بعد رسانه ای سید بود.



رویوران افزود: زمانی که جنگ۳۳ روزه بود شهرک نشینان شمالی اسرائیل گفتند ما اعتماد به رهبران اسراییل نداریم و اگر سید قول دهد ما به شهرک برمی‌گردیم، این یعنی حتی دشمن هم سید را قبول داشت.