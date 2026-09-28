نصرالله‌؛ فراتر از مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: در بیروت، از ساعات اولیه صبح یکشنبه تجمعات مردمی آغاز و مسیرهای منتهی به بئر حسن مسدود شد تا شیخ نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزبالله، سخنرانی اصلی را ایراد کند. همزمان، صنعا با ادای احترام به مواضع تاریخی شهید نصرالله در حمایت از یمن و نامیدن او بهعنوان «شهید اسلام و بشریت»، و میدان التحریر بغداد نیز با تجمع گسترده مردمی و اعتراض به مشارکت دولت عراق در محاصره ایران، یاد سه دهه مجاهدت و ایستادگی این رهبر برجسته مقاومت در برابر طرحهای صهیونیستی را گرامی داشتند؛ رهبری که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ به شهادت رسید.
میراث ماندگار سید مقاومت
از پیروزی تاریخی سال ۲۰۰۰ و اخراج اشغالگران از جنوب لبنان تا حماسه تموز ۲۰۰۶، سیدحسن نصرالله دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی را کاملا برهم زد و حزبالله را از یک جنبش محلی به قدرتی بازدارنده و منطقهای مبدل ساخت. وی با هوشمندی در جنگ روانی و صداقت گفتار، غرور ارتش ادعایی تلآویو را فرو ریخت و موازنه ترسی بیسابقه را بر دشمن تحمیل کرد. این دکترین با اثبات پایان عصر شکستها، اعتماد امت اسلامی به پیروزی را احیا کرد و نشان داد معادلات قدرت در منطقه برای همیشه دستخوش تغییر شده است.
جهاد سیدحسن نصرالله هرگز به مرزهای جغرافیایی لبنان محدود نماند؛ چراکه وی بهعنوان قلب پیشران و نخ تسبیح یکپارچگی جبهه مقاومت، استراتژی «وحدت ساحات» را از یک نظریه به واقعیتی عملیاتی و هولناک برای اتاقهای جنگ دشمن بدل ساخت. صدای رسای او از غزه محاصرهشده تا یمن صبور و سوریه مقاوم، همواره پناه مظلومان و خنجری بر پیکر طرحهای استکباری بود و با پیوند زدن هوشمندانه جبههها به یکدیگر، پروژه خاورمیانه جدید را با شکستی راهبردی مواجه ساخت و نشان داد مقاومت، امتدادی زنده و تسلیمناپذیر از هویت امت است.
ورود شجاعانه سید مقاومت به جبهه پشتیبانی از غزه و شهادت شامخگونهاش در قلب ضاحیه، تاج افتخاری بر بیش از سه دهه کابوسسازی زنده برای سران صهیونیست نهاد؛ زیرا او درست در همان میدانی جان خود را فدا کرد که سالها مدیریت و طراحی دفاع از عزتمندی منطقه را بر عهده داشت. برخلاف تصور باطل دشمن، خون پاک این رهبر شهید نهتنها جریان مقاومت را متوقف نساخت، بلکه اراده مجاهدان را برای ادامه نبرد مضاعف کرد، بهگونهای که امروز مکتب نصرالله زندهتر از همیشه به مسیر خود ادامه میدهد و آرمان آزادی قدس را بیش از هر زمان دیگری دستیافتنی ساخته است.
شهید سیدحسن نصرالله بارها جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه را نسلکشی آشکار و وحشیگری بیحد توصیف میکرد و تأکید داشت دشمن با کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان، هدف قرار دادن بیمارستانها، مدارس و مساجد و ویرانکردن محلهها، ماهیت جنایتکارانه خود را در برابر چشم جهانیان آشکار ساخته بود. وی کشتار رفح را نقاببردارنده دروغین رژیم اسرائیل میخواند که حتی از نازیها نیز بدتر عمل میکرد و آمریکا را مسئول مستقیم این قتلعامها میدانست. نصرالله تصریح میکرد هدف دشمن از این حملات وحشیانه، شکستن اراده مقاومت و ناامید کردن ملتهای منطقه بود، اما صحنههای پایداری غزه پیروزی نهایی را رقم میزد. او هشدار میداد ادامه این جنایات، مقاومت را به پاسخ قاطعتر وادار میکرد و هیچ حرمتی در اقدامات اشغالگران باقی نمانده بود.
در ماجرای ترور ددمنشانه شهید نصرالله در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ارتش اشغالگر قدس با بمباران گسترده مرکز فرماندهی حزبالله در ضاحیه جنوبی بیروت، با بیش از ۸۰ تن بمب سنگرشکن، محل جلسه او را هدف قرار داد و این عملیات را «نظم جدید» نامید. یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت رژیم، اعتراف کرد برای افزایش شانس موفقیت از ۹۰ به ۹۹ درصد، وزن بمبها را از ۴۰به ۸۰ تن دو برابر کرد و نتانیاهو در آمریکا با تأخیر و تردید، پس از تماس تلفنی، موافقت کرد تا عملیات با ۸۴ بمب یکتنی در ساعت ۶:۲۰ عصر اجرا شود.
مقامات تلآویو از جمله نتانیاهو و گالانت این ترور را «حذف تهدید فوری» و «انتقام سالها» خواندند، در حالی که گالانت بعدا روایت نتانیاهو را دروغ و تحریف دانست و تأکید کرد تصمیم نهایی زیر فشار نظامی گرفته شد. این حمله ناجوانمردانه که غیرنظامیان را نیز قربانی کرد، نشاندهنده ترس و استیصال اشغالگران از رهبر فقید مقاومت بود. با وجود این ترور وحشیانه، ارتش اشغالگر با این جنایت نتوانست اراده ملتهای منطقه را بشکند و امروز جبهه مقاومت قویتر از همیشه ایستاده است.
بشارت نصرالله به پیروزی نهایی
شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، همواره حمایت از مردم مظلوم نوار غزه و فلسطین را وظیفهای دینی، انسانی و اخلاقی توصیف میکرد و کشتار زنان و کودکان، محاصره طولانیمدت و تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه این ملت را جنایتی علیه کل بشریت میدانست. وی عملیات طوفانالاقصی را تصمیمی کاملا فلسطینی برمیشمرد؛ اقدامی که مساله فراموششده فلسطین را به صدر توجهات جهان بازگرداند و نقشه رژیم صهیونیستی را برای به حاشیه راندن این آرمان خنثی ساخت.
نصرالله بارها اعلام میکرد نبردی مشروعتر، اخلاقیتر و انسانیتر از جهاد با اشغالگران صهیونیست وجود ندارد و پایداری مردم غزه در برابر نسلکشی، پیروزی نهایی را رقم میزند. او همچنین آمریکا را مسئول مستقیم جنگ غزه میدانست و اسرائیل را صرفا بازوی اجرایی آن قلمداد میکرد. شهید نصرالله در بیانات خود درباره جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب را ولیامر مسلمانان و رهبری داهیانه توصیف میکرد و تأکید میورزید که ایران تحت هدایت ایشان پرچمدار اسلام قوی و محور مقاومت باقی میماند.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود یادآور میشد که رهبر انقلاب پیشتر پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه را پیشبینی کرده بودند و وعده پیروزی غزه و فلسطین را نیز دادهاند؛ وعدهای که بهزودی تحقق مییابد. نصرالله شجاعت امام خامنهای را در ایستادگی تهاجمی برابر هجوم آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر از بارزترین ویژگیهای ایشان میدانست و حمایت ایران را عامل اصلی توانمندی محور مقاومت برمیشمرد. او بارها قدردانی عمیق خود را از رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی بهعنوان پشتیبان اصلی فلسطین و لبنان ابراز میکرد.
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