انتقاد علی حدادی از افزایش هزینه آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی، امروز در جلسه شورای اداری استان البرز، با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی با مردم در شرایط جنگی، خواستار کنترل افزایش قیمتها و هزینههای خدمات عمومی شد و گفت: افزایش هزینههای آب، برق و گاز با وجود ثابت بودن میزان مصرف مردم، نیازمند بررسی و رسیدگی است.
وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: امنیت، آرامش و استقلال امروز کشور به برکت خون پاک شهدا و ایستادگی ملت ایران به دست آمده است.
وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه افزود: حضور حماسی مردم در بیش از ۲۱ شب، حرکت ارزشمندی است و از مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار میرود ضمن حضور در این تجمعات، از این حرکت مردمی حمایت و زمینه استمرار آن را فراهم کنند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاش فرماندهان سپاه، فرمانداران، بخشداران، دستگاههای اجرایی و نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت و اجرای برنامههای مرتبط قدردانی کرد.
ضرورت توجه به معیشت مردم در شرایط جنگی
حدادی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس گفت: نمایندگان در بخشهای مختلف از جمله موضوع کالا برگ و عملکرد وزارتخانهها، وظایف نظارتی خود را دنبال میکنند و در صورت وجود اشکال، تذکر، سؤال و در مواردی استیضاح را پیگیری خواهند کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، باید توجه بیشتری به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم شود و دستگاههای اجرایی در این شرایط بیش از گذشته در کنار مردم باشند.
انتقاد از افزایش هزینه خدمات عمومی
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس با اشاره به افزایش هزینههای آب، برق و گاز گفت: مردم در سختترین شرایط پای کار نظام هستند و افزایش هزینههای مصرفی در شرایط فعلی نیازمند دقت و بررسی است.
حدادی افزود: شاهد آن هستیم که در برخی موارد میزان مصرف مردم نسبت به گذشته تفاوتی نداشته، اما مبالغ اعلامشده نسبت به شش ماه قبل یا یک سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است؛ این موضوع باید از سوی وزارتخانهها و دستگاههای استانی بررسی شود.
وی همچنین بر ضرورت کنترل قیمتها در بازار تأکید کرد و گفت: سازمان تعزیرات باید در موارد افزایش غیرمنطقی قیمتها بهموقع ورود کند و دستگاههای مسئول نیز نظارت جدیتری داشته باشند.
انتقاد از هزینههای بالای انشعابات
حدادی یکی دیگر از مطالبات مردم را هزینه دریافت انشعاب و کنتور عنوان کرد و گفت: اگر فردی برای نخستینبار درخواست انشعاب یا کنتور میدهد، نباید هزینهای چندین برابر مبلغ واقعی از او مطالبه شود.
وی ادامه داد: این موضوع را بارها پیگیری کردهام و همچنان نیز در حال پیگیری هستم؛ دستگاههای اجرایی باید در این زمینه در کنار مردم باشند و وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان افزود: در محدوده بافت شهری و روستایی، ارائه خدمات وظیفه دستگاههای اجرایی است و باید در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد تا مردم با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حضور مردم موجب تقویت قدرت ملی است
حدادی حضور مردم را یکی از محورهای مهم تولید قدرت ملی و بازدارندگی دانست و اظهار کرد: حضور مردم در تجمعات شبانه و برنامههای ملی، نشاندهنده ایستادگی و همراهی آنان با کشور است و این حضور میتواند موجب تقویت روحیه مقاومت و استقامت شود.
وی با اشاره به مصوبات مجلس درباره موضوع غنیسازی گفت: در مجلس یازدهم درباره افزایش ظرفیت غنیسازی از پنج درصد به ۲۰ درصد و سپس ۶۰ درصد مصوبه داشتیم و بر اساس مواضع اعلامشده، در صورت نیاز امکان افزایش این میزان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
پیگیری طرح راهبردی درباره تنگه هرمز
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس همچنین به موضوع حاکمیت و امنیت ایران در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: موضوع حاکمیت ایران و امنیت تنگه هرمز در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی شده و طرح راهبردی مربوط به این موضوع در مسیر بررسی در صحن مجلس قرار دارد.
تأکید بر اجرای قانون حجاب و عفاف
حدادی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای قانون حجاب و عفاف تأکید کرد و گفت: یکی از مطالبات مردم، اجرای قانون در حوزه حجاب و عفاف است و دستگاههای مسئول باید به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
وی افزود: در این حوزه ۳۲ دستگاه اجرایی مسئولیت دارند و انتظار مردم اجرای قانون و انجام وظایف قانونی دستگاههای مربوطه است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان در مجلس در پایان بر ضرورت توجه دستگاههای اجرایی به مطالبات مردم و همراهی با آنان در شرایط کنونی تأکید کرد.
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