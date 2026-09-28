به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در حاشیه برگزاری نمایشگاه تاسیسات صنعتی در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش تأمین سوخت صنایع در ماههای سرد سال اظهار کرد: به دلیل آسیبهایی که به ظرفیتهای تأمین گاز کشور -در پی حمله دشمن- وارد شده، ممکن است بخش قابل توجهی از ظرفیت گاز امسال در شرایط فعلی بازنگردد و از این جهت با چالش نسبی در تأمین سوخت مواجه هستیم.
وی افزود: وزارت صمت با وزارت نفت صورتجلسهای در این زمینه امضا کرده و تاکنون همراهی خوبی از سوی وزارت نفت صورت گرفته است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، قرار است در ماههای شهریور، مهر و آبان ۷۵۰ میلیون لیتر گازوئیل برای صنایع و معادن کشور ذخیرهسازی شود.
انصاری گفت: آمار روزانه ذخیرهسازی گازوئیل به تفکیک استانها در حال جمعآوری است و اگر بتوانیم ظرفیت پیشبینیشده را ذخیره کنیم، میتوان امیدوار بود که این میزان گازوئیل بخش قابل توجهی از نیاز صنایع و معادن را در ماههای سرد، بهویژه آذر، دی و بهمن، پوشش دهد تا بخش قابل توجهی از نیاز صنایع و معادن به گازوئیل در آذر، دی و بهمن جبران شود.
امسال بیشتر با مشکل کمبود گاز مواجه هستیم
وی درباره وضعیت برق صنایع نیز گفت: وزارت نیرو در حال تلاش است تا کمبود برق جبران شود و اگر سوخت نیروگاهها تأمین شود، احتمالاً مشکل کمبود برق نخواهیم داشت؛ امسال بیشتر با مشکل کمبود گاز مواجه هستیم که تلاش میشود از این طریق حل شود.
انصاری اضافه کرد: تدابیری نیز اندیشیده شده تا برخی صنایع بتوانند از سوختهای دیگر استفاده کنند. شرایط سخت است، اما با ارادهای که در بخش صنعت و دولت وجود دارد، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این شرایط و ماههای سرد سال را با کمترین کمبود پشت سر بگذاریم.
قانون مانعزدایی به تولیدکنندگان آسیب زده است
معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره نرخ برق صنایع گفت: در مجلس قبل قانون مانعزدایی برای توسعه صنعت برق تصویب شد که این قانون برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد کرده و ما بارها این موضوع را به کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس منعکس کردهایم.
وی افزود: افزایش قیمت برق در یک سال گذشته به گونهای بوده که توان رقابتی بخش قابل توجهی از صنایع را از بین برده است و مشکل ما در این زمینه به قانون بازمیگردد. امیدواریم نمایندگان مجلس بتوانند این قانون را در جهت رفع موانع تولید اصلاح کنند.
انصاری با اشاره به کاهش حاشیه سود بنگاههای صنعتی اظهار کرد: اگر در سالهای اخیر، بهویژه یک سال گذشته، حاشیه سود بنگاههای بورسی را بررسی کنیم، شاهد رشد بالای سود بانکها هستیم، در حالی که سود صنایع در یک روند نزولی بهشدت کاهش یافته استاگر در سالهای اخیر، بهویژه یک سال گذشته، حاشیه سود بنگاههای بورسی را بررسی کنیم، شاهد رشد بالای سود بانکها هستیم، در حالی که سود صنایع در یک روند نزولی بهشدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات تأمین نهادههای تولید، از جمله انرژی، برخی بنگاهها در حال ورود به زیان هستند. این وضعیت مناسب نیست که یک نهاد تأمینکننده مالی در کشور مرتباً شاهد افزایش سود باشد، اما بخش تولید که موتور اقتصاد و اشتغال کشور است، با کاهش مستمر حاشیه سود مواجه شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت خاطرنشان کرد: کاهش حاشیه سود هر بنگاه اقتصادی بهطور طبیعی انگیزه تولید را کاهش میدهد و در نهایت شاهد کاهش رشد تولید خواهیم بود.
انصاری گفت: بخشی از کاهش رشد تولید و رشد منفی صنایع، عمدتاً ریشه در ناترازی انرژی و افزایش قیمت انرژی دارد که صنعت کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: از نمایندگان مجلس خواستهایم برای اصلاح قانون مانعزدایی کمک کنند و امیدواریم این قانون در جهت رفع موانع تولید اصلاح شود.
کاهش ۵۰ درصدی واردات تجهیزات تأسیسات
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی در حوزه تأسیسات اظهار کرد: این صنعت بیش از ۶۳ هزار اشتغال ایجاد کرده است و در صورت به بهرهبرداری رسیدن طرحهای در دست اجرا، ظرفیت اشتغال این بخش میتواند یک و نیم برابر شود. فعالیتهای انجامشده در سالهای گذشته موجب صرفهجویی ارزی قابل توجهی شده است، اما یکی از چالشهای صنعتگران، واردات محصولات مشابه تولید داخل است.
انصاری افزود: باید با سیاستگذاری تعرفهای و حمایت هدفمند و هوشمندانه از این صنعت حمایت کنیم. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد صنایع نوپا در مقطعی از طریق تعرفهگذاری مورد حمایت قرار میگیرند، البته این حمایت باید زماندار باشد تا صنعت بتواند توان رقابتی خود را افزایش دهد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره وضعیت تجارت این صنعت گفت: واردات این صنعت نسبت به سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داشته و در مقابل، صادرات نیز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در فروردینماه امسال به دلیل شرایط جنگی که به کشور تحمیل شد، با افت ۲۵ درصدی در تولید مواجه شدیم، اما با اراده صنعتگران، این رقم از فروردینماه تا امروز به منفی ۱۲ درصد رسیده است؛ یعنی شاهد بهبود ۱۳ درصدی بودهایم.
انصاری با بیان اینکه رشد تولید این صنعت همچنان نسبت به سال گذشته منفی است، تصریح کرد: تلاش ما این است که با همکاری صنعتگران، کاهش تولید ۱۲ درصدی نیز جبران شود. صنعتگران در حوزه ساخت داخل اقدامات خوبی انجام دادهاند و ما نیز تلاش میکنیم از آنها حمایت کنیم.
وی درباره تأمین ارز مورد نیاز این صنعت گفت: تاکنون حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز برای این بخش تأمین شده و تلاش میکنیم نیازهای ارزی آنها تا پایان سال نیز تأمین شود تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد و توسعه آن حفظ شود.
نظر شما