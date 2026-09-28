به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با هدف بررسی چالش‌های موجود در ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور و فرآیندهای تصمیم‌گیری در این حوزه برگزار خواهد شد.

در این نشست، کارآمدی الگوی فعلی حکمرانی فضای مجازی، سازوکار تصمیم‌گیری و همچنین نسبت ساختارهایی همچون ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی با شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. چالش‌های حقوقی و اجرایی این ساختارها و الزامات بازآرایی نظام حکمرانی فضای مجازی نیز از دیگر موضوعات این نشست خواهد بود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی؛ دکتر احسان کیان‌خواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛ دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی؛ و دکتر محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود می‌پردازند.

این نشست به همت دبیرخانه تخصصی فضای مجازی خانه اندیشه‌ورزان «پیوند» و با همکاری اندیشکده رستا، روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ تا ۱۷ در خانه اندیشه‌ورزان، واقع در خیابان انقلاب تهران، سالن کنفرانس برگزار می‌شود.