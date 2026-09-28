به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری استان البرز با تأکید بر ضرورت تقویت تجمعات شبانه مردمی، گفت: این تجمعات به یک ظرفیت امنیت‌ساز برای کشور تبدیل شده و باید با قوت و شور بیشتری ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به موضوع آب و مدیریت منابع آبی کشور افزود: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند بخشی از منابع آبی که اکنون از چرخه مصرف خارج می‌شود را به این چرخه بازگردانند.

عباسی اظهار کرد: سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارندگی در کشور داریم که بخشی از آن در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز مصرف می‌شود، اما حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب به دلیل تبخیر و خروج از کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم پیشرفت، وزارتخانه‌های کشور، نیرو و جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند تا پایان برنامه ۱۵ درصد از این ۳۰۰ میلیارد مترمکعب را به چرخه مصرف بازگردانند که معادل ۴۵ میلیارد مترمکعب است.

وی تأکید کرد: اگر کشور با مشکل کم‌آبی مواجه است، باید از ظرفیت‌های موجود برای جبران این کمبود استفاده شود و در این زمینه برای وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها وظایف مشخصی تعریف شده است.

ضرورت توجه شهرداری‌ها به آبخیزداری شهری

عباسی با اشاره به احتمال تبدیل بارش‌های شدید به تهدید گفت: پدیده‌های جوی می‌توانند برای کشور فرصت باشند، اما اگر برای آنها برنامه‌ریزی نشود، ممکن است به تهدید تبدیل شوند.

وی افزود: منابع طبیعی استان در حوزه عملیات آبخیزداری مسئولیت دارد و باید نقاط بحران‌زا شناسایی و برای مدیریت آنها اقدام شود. شهرداری‌ها نیز باید به موضوع آبخیزداری شهری توجه جدی داشته باشند.

نماینده مردم کرج در مجلس با انتقاد از کم‌توجهی شهرداری‌ها به آبخیزداری شهری گفت: حدود دو سال قبل با شهرداری کرج درباره اختصاص بودجه برای آبخیزداری شهری رایزنی شد، اما بعد از آن اقدام مؤثری در این زمینه مشاهده نشد.

وی ادامه داد: اگر روان‌آب‌ها مدیریت نشوند، ممکن است به پروژه‌های شهری خسارت وارد کنند؛ بنابراین شهرداری‌ها باید در حوزه آبخیزداری شهری وظایف خود را جدی بگیرند.

لزوم لایروبی رودخانه‌های البرز

عباسی لایروبی رودخانه‌ها را از دیگر اقدامات ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول باید این موضوع را جدی بگیرند تا بر اثر غفلت با مشکلات و خسارت‌های احتمالی مواجه نشویم.

وی با اشاره به وضعیت سیاه‌جوی در ماهدشت بیان کرد: حدود سه کیلومتر از این مسیر ساماندهی شده، اما ادامه مسیر همچنان می‌تواند مشکل‌ساز باشد و لازم است جهاد کشاورزی، شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای برای تکمیل اقدامات همکاری کنند.

صرفه‌جویی ۵۰ میلیون مترمکعبی گاز با اصلاح مصرف بخاری‌ها

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «کاربر» و گواهی صرفه‌جویی سوخت اشاره کرد و گفت: این طرح بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده و می‌تواند در مدیریت ناترازی انرژی مؤثر باشد.

وی افزود: در اوج مصرف زمستانی، حدود ۷۹ میلیون مترمکعب گاز در روز صرف گرمایش منازل مسکونی از طریق بخاری‌ها می‌شود؛ در حالی که مصرف کل گاز کشور حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

عباسی بیان کرد: این میزان نزدیک به ۱۲ درصد مصرف گاز کشور را شامل می‌شود و با اصلاح مصرف بخاری‌ها امکان صرفه‌جویی تا ۶۵ درصد وجود دارد که می‌تواند حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز صرفه‌جویی ایجاد کند.

وی گفت: اگر گواهی صرفه‌جویی سوخت به خانوارها یا شرکت‌ها اختصاص پیدا کند و این طرح با جدیت دنبال شود، می‌توان بخشی از مشکلات ناشی از ناترازی گاز در زمستان را مدیریت کرد.

هشدار درباره تداوم ناترازی انرژی

عباسی با اشاره به افزایش ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز به گفته وی ناشی از تصمیم‌ها و اقداماتی است که در دهه ۹۰ به‌درستی انجام نشده و اکنون ناترازی انرژی با پیامدهای ناشی از جنگ تشدید شده است.

وی تأکید کرد: اگر این شرایط به‌درستی مدیریت نشود، در زمستان با مشکلاتی مواجه خواهیم شد و اجرای طرح «کاربر» و استفاده از ظرفیت گواهی صرفه‌جویی سوخت می‌تواند به کاهش بخشی از این مشکلات کمک کند.