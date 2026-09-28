آغاز فرایند ارزیابی قاریان و حافظان برتر قرآن جهت اعزام به حج تمتع

«کاروان نور»؛ سفیران توحید در مسیر حج ۱۴۰۶

فرایند ارزیابی متسابقان برای حضور در کاروان قرآنی جمهوری اسلامی ایران، در روزهای ششم و هفتم مهرماه به میزبانی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و با همکاری شورای عالی قرآن و بعثه مقام معظم رهبری آغاز شده است. این رویداد طی دو روز فشرده، در دو نوبت صبح و عصر، با حضور تیمی از داوران طراز اول کشور شامل عباس امام‌جمعه و جواد پناهی (داوران تجوید)، رضا محمدپور و محمود لطفی‌نیا (داوران لحن)، محمدحسین سعیدیان و مهدی دغاغله (داوران صوت) و سعید رحمانی (داور وقف و ابتدا) در حال پیگیری است.

فرایند انتخاب و شاخص‌های فنی و شخصیتی

حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری زاده در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها، با تأکید بر اهمیت «کاروان نور» به عنوان سفیران فرهنگی ایران در سرزمین حجاز، تصریح کرد: این کاروان تبلیغی هر ساله با هم‌افزایی شورای عالی قرآن، سازمان اوقاف و بعثه مقام معظم رهبری اعزام می‌شود.

نکته حائز اهمیت در این دوره، توجه ویژه به شاخصه‌های شخصیتی و توانمندی‌های تبلیغی قاریان علاوه بر ملاک‌های فنی است؛ چرا که این افراد در واقع نمایندگان حسن نیت و سفیران معنوی کشور ما در مجامع بین‌المللی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان این دوره افزود: حدود ۸۰ نفر از نخبگان قرآنی کشور که پیش‌تر در مسابقات داخلی حائز رتبه‌های برتر شده‌اند، در این مرحله حضور دارند که پس از بررسی آثار ضبط‌ شده و ارزیابی فنی توسط ۷ داور برجسته، در نهایت بین ۹ تا ۱۱ نفر برای اعزام انتخاب خواهند شد. همچنین یک گروه همخوانی و تواشیح برتر کشوری، دو تن از قاریان بین‌المللی با سابقه حضور در حج و یک سرپرست، ترکیب کلی این کاروان را شکل می‌دهند.

رویکرد ویژه به «حج‌اولی‌ها» و سهمیه حج

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: طبق سیاست‌های اتخاذ شده، اولویت اعزام با متسابقانی است که طی ۵ سال اخیر به حج مشرف نشده باشند. با توجه به محدودیت‌های سهمیه‌ای که دولت عربستان تعیین می‌کند، پیش‌بینی می‌شود در مجموع کاروانی ۲۰ نفره از جمهوری اسلامی به این سفر معنوی اعزام شوند. جوانانی که در مسابقات حائز رتبه‌های برتر شده‌اند، در این اولویت‌بندی از شانس بیشتری برخوردارند تا فرصت خدمت به زائران و مجاوران بیت‌الله الحرام در حلقه‌های قرآنی مسجدالحرام و برنامه‌های بعثه را داشته باشند.

پیامی از جنس استقامت

حجت‌الاسلام نوری‌زاده در پایان، ضمن تفاوت قائل شدن میان شرایط فعلی با سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: امسال در حالی برای اعزام این سفیران برنامه‌ریزی می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت وحدت و همدلی تأکید داریم. ما با قدرت و بدون تأثیرپذیری از فضای جنگ با دشمنان، برنامه‌های خود را با شکوه هرچه تمام‌تر پیش می‌بریم. پیام ما در این سفر، همان ندای توحید، استقامت و مقاومت است؛ چرا که به دشمنان ثابت خواهیم کرد آنچه قوام و وحدت کشور ما را تضمین می‌کند، همین قرآن و جامعه قرآنی است که با حضور خود، پیام عزت ملت ایران را به گوش جهانیان می‌رسانند.