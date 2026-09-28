به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صحبتالله رحمانی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حج و زیارت استان کردستان در سنندج، ظرفیت نیروی انسانی و کارگزاران زیارتی را از مهمترین پشتوانههای اجرای برنامههای این سازمان دانست.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیتهای اجرایی سازمان حج و زیارت از طریق کارگزاران و مجموعههای بخش خصوصی انجام میشود و تجربه این نیروها در اجرای عملیاتهای بزرگ زیارتی، سرمایهای ارزشمند برای سازمان محسوب میشود.
مشاور رئیس سازمان حج و زیارت در امور مجلس و استانها افزود: استمرار این ظرفیت نیازمند برنامهریزی برای تربیت نیروهای جدید است و باید از هماکنون برای انتقال تجربه و آمادهسازی نسل آینده کارگزاران اقدام شود.
رحمانی با اشاره به فعالیت کارگزاران زیارتی در کردستان بیان کرد: مجموعه کارگزاری این استان طی سالهای گذشته با وجود محدودیتها و دشواریهای موجود، در حوزه خدمت به زائران عملکرد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: حفظ این ظرفیت در سالهای آینده مستلزم توجه جدی به جوانگرایی و جانشینپروری است و پیشکسوتان این حوزه میتوانند نقش مهمی در آموزش و انتقال تجربیات خود به نیروهای جوان داشته باشند.
فراهم کردن زمینه حضور جوانان در حوزه زیارت
مشاور رئیس سازمان حج و زیارت در امور مجلس و استانها با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای جوان گفت: دانشجویان مستعد، جوانان متعهد و افراد مورد اعتماد جامعه باید فرصت حضور در حوزه کارگزاری زیارت را پیدا کنند.
رحمانی افزود: ورود نیروهای جدید به این عرصه تنها با جذب افراد محقق نمیشود و لازم است آموزشهای تخصصی نیز برای آنان در نظر گرفته شود تا نیروهایی توانمند و آماده برای پذیرش مسئولیتهای آینده تربیت شوند.
وی خاطرنشان کرد: کادرسازی باید به یک برنامه مستمر در حوزه زیارت تبدیل شود تا در سالهای آینده، سازمان با خلأ نیروی انسانی متخصص و باتجربه مواجه نشود.
رحمانی همچنین توسعه دفاتر خدمات زیارتی را از دیگر ضرورتهای استان کردستان عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر تعداد این دفاتر افزایش یافته، اما همچنان امکان گسترش شبکه خدمات زیارتی در استان وجود دارد.
وی افزود: افزایش دسترسی مردم به دفاتر خدمات زیارتی میتواند فرآیند دریافت خدمات را تسهیل کرده و ظرفیت استان برای پاسخگویی به نیازهای زائران را افزایش دهد.
مشاور رئیس سازمان حج و زیارت در امور مجلس و استانها با اشاره به ظرفیتهای موجود در کردستان گفت: استفاده همزمان از تجربه پیشکسوتان، توان کارگزاران فعلی و ظرفیت جوانان میتواند زمینه تقویت ساختار اجرایی حوزه زیارت در استان را فراهم کند.
در پایان این مراسم از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی تقدیر و سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کردستان معرفی شد.
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