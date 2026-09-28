ورود حزب الله لبنان به عملیات طوفان الاقصی معنای طوفان را پررنگ تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی نماینده جنبش حماس در نشست شورای هماهنگی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله اظهار داشت: در برابر شخصیت شهید نصرالله این عالم مجاهد نمی‌توان حق ایشان را ادا کرد.



وی در مورد ارتباط شهید نصرالله و مسئله فلسطین، ادامه داد: سید نصرالله مسئله فلسطین‌ را اولویتی جهانی می‌دانست؛ امروز بعد از گذشت سه سال دیدیم چگونه مسئله فلسطین موضوع اول جهان شد. سید نصرالله مفهوم غزه و مقاومت را به دنیا منتقل کرد.



خالد قدومی افزود: شهید نصرالله علی‌رغم اینکه اطلاعات کامل از عملیات هفتم اکتبر نداشت اما وارد عمل شد. در حال حاضر هرزمانی که رژیم اسرائیل بخواهد گستاخی کند، هزینه برایشان دارد.



وی به دامنه تاثیرگذاری جریان مقاومت در تنفر عمومی از رژیم صهیونیستی اشاره کرده و گفت: در زمان سخنرانی نتانیاهو بیش از ۷۵ کشور از سالن خارج شدند و امروز شاهد انزوای رژیم صهیونیستی و دست بالای مقاومت هستیم.



قدومی سید حسن نصرالله را یک مکتب و تفکر توصیف کرده و بیان کرد: ورود حزب الله لبنان با دستور شهید نصرالله در عملیات طوفان الاقصی معنای طوفان را پررنگ تر کرد.



قدومی عنوان کرد: امروز اسرائیلی‌ها با کمک آمریکایی ها نتوانستند تپه علی الطاهر را اشغال کنند؛ امروز مقاومت یک مکتب و یک مدرسه است.