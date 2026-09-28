تزریق ۳۶ هزار دوز واکسن هاری در هرمزگان طی ۱۸ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده بر اهمیت پیشگیری، تشخیص به‌موقع مواجهه با هاری و همکاری بین‌بخشی برای کنترل این بیماری تأکید کرد و با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و کنترل هاری در استان اظهار کرد: در سال گذشته ۲۴ هزار دوز واکسن هاری برای افراد در معرض خطر تزریق شده و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۱۲ هزار دوز واکسن هاری تزریق شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: هاری یک بیماری قابل پیشگیری است و با افزایش آگاهی عمومی، آموزش، کنترل و واکسیناسیون حیوانات و همچنین دسترسی سریع و به‌موقع افراد در معرض خطر به خدمات پیشگیری پس از مواجهه، می‌توان از بروز موارد بیماری و مرگ ناشی از هاری جلوگیری کرد.

میرزاده با اشاره به شعار امسال روز جهانی هاری، «قوی‌تر با هم»، گفت: تحقق هدف جهانی به صفر رساندن مرگ انسان ناشی از هاری منتقله از گزش سگ تا سال ۲۰۳۰، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان حوزه سلامت، دامپزشکی، شهرداری‌ها، دستگاه‌های مرتبط و مشارکت مردم است.

وی تأکید کرد: افرادی که دچار گزش یا هرگونه مواجهه مشکوک با حیوانات می‌شوند، باید بدون تأخیر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند تا اقدامات پیشگیری پس از مواجهه، متناسب با شرایط فرد، در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رییس مرکز بهداشت استان همچنین بر اهمیت آموزش جامعه، به‌ویژه در زمینه نحوه برخورد با حیوانات و اقدامات فوری پس از گزش، تأکید کرد و افزود: شست‌وشوی فوری و صحیح محل گزش و مراجعه سریع به مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی، از اقدامات مهم در پیشگیری از ابتلا به هاری است.

میرزاده در پایان ضمن گرامیداشت روز جهانی هاری، از تلاش‌های کارکنان حوزه سلامت، دامپزشکی و تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های همکار در برنامه پیشگیری و کنترل هاری قدردانی کرد و گفت: تداوم همکاری و هم‌افزایی بین‌بخشی، در کنار افزایش آگاهی و مشارکت مردم، نقش مهمی در حفاظت از سلامت جامعه و تحقق هدف جهانی حذف مرگ ناشی از هاری دارد.