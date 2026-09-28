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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

بزرگداشت شمس و مولانا به همت اساتید ایران و ترکیه

بزرگداشت شمس و مولانا به همت اساتید ایران و ترکیه

آیین بزرگداشت شمس و مولانا، با حضور و سخنرانی جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی و چهره‌های فرهنگی جهان پارسی زبان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت شمس و مولانا، با حضور و سخنرانی جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی و چهره‌های فرهنگی جهان پارسی زبان، سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در تالار اجتماعات شهید مطهری(ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

در این مراسم سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، محمد حسن رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، گوکهان چتین‌کایا رایزن فرهنگی ترکیه در ایران و محمود شالویی درباره جایگاه و اهمیت شمس و مولانا در سپهر فرهنگی، ادبی و عرفانی ایران و جهان ادب سخنرانی خواهند کرد.

در بخش دیگری از این برنامه منوچهر غیوری نوازنده برجسته ساز نی، به اجرای نی‌نوازی خواهد پرداخت و گروه موسیقی «وصل یار» نیز برنامه‌ای موسیقایی با محوریت اشعار شمس و مولانا اجرا خواهند کرد.

گفتنی است، شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ عرفان، اندیشه و ادب فارسی به شمار می‌روند و آثار و اندیشه‌های آنان، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و ادبیات فارسی، طی قرن‌های گذشته در گستره‌ای فراتر از مرزهای ایران مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر(عج)، پائین‌تر از میدان منیریه، خیابان سرلشگر بشیری، پلاک ۷۱ واقع است.

حضور عموم علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.

کد مطلب 6961103
سیده فاطمه سادات کیایی

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