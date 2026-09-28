بزرگداشت شمس و مولانا به همت اساتید ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت شمس و مولانا، با حضور و سخنرانی جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی و چهره‌های فرهنگی جهان پارسی زبان، سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در تالار اجتماعات شهید مطهری(ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

در این مراسم سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، محمد حسن رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، گوکهان چتین‌کایا رایزن فرهنگی ترکیه در ایران و محمود شالویی درباره جایگاه و اهمیت شمس و مولانا در سپهر فرهنگی، ادبی و عرفانی ایران و جهان ادب سخنرانی خواهند کرد.

در بخش دیگری از این برنامه منوچهر غیوری نوازنده برجسته ساز نی، به اجرای نی‌نوازی خواهد پرداخت و گروه موسیقی «وصل یار» نیز برنامه‌ای موسیقایی با محوریت اشعار شمس و مولانا اجرا خواهند کرد.

گفتنی است، شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ عرفان، اندیشه و ادب فارسی به شمار می‌روند و آثار و اندیشه‌های آنان، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و ادبیات فارسی، طی قرن‌های گذشته در گستره‌ای فراتر از مرزهای ایران مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر(عج)، پائین‌تر از میدان منیریه، خیابان سرلشگر بشیری، پلاک ۷۱ واقع است.

حضور عموم علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.