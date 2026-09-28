تحویل ۱۰۰ سند طرح جوانی جمعیت در خاتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، مهدی اقبال اظهار کرد: تسریع در مستندسازی اراضی اختصاص‌یافته به طرح جوانی جمعیت و صدور اسناد مالکیت این اراضی با اولویت در دستور کار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قرار دارد.

وی افزود: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت اراضی و پیشگیری از بروز اختلافات، اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن و جوانی جمعیت را تسهیل می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: بر اساس آخرین آمار، ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر در طرح واگذاری زمین جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۷۲۰ نفر تأیید نهایی شده، ۹ هزار و ۶۶۹ قطعه زمین قرعه‌کشی و برای ۶ هزار و ۱۲۹ نفر قرارداد منعقد شده است.

اقبال بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی با مجموعه ثبت اسناد برای تسریع در مستندسازی اراضی و صدور اسناد مالکیت تأکید کرد.

در پایان این مراسم نیز ۱۰۰ برگ سند مالکیت طرح جوانی جمعیت شهرستان خاتم به رئیس اداره راه و شهرسازی این شهرستان تحویل شد.