تداوم نظارت یکپارچه بر بازار یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: این قرارگاه با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی و با حضور رئیس و بازرسان اتاق اصناف استان یزد تشکیل شده و هدف آن ایجاد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، جلوگیری از موازیکاری و افزایش اثربخشی نظارت بر بازار است.
وی افزود: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و بهصورت موقت تشکیل شده و جایگزین هیچیک از نهادهای نظارتی نیست، بلکه با همافزایی دستگاهها، نظارت مؤثرتر بر بازار دنبال میشود.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد ادامه داد: در کنار اقدامات ارشادی و جلب مشارکت اصناف و مردم، استفاده از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی، بهویژه تخلفاتی که با معیشت مردم ارتباط دارد، ضروری است.
نوروزی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات این جلسه، اداره کل تعزیرات حکومتی برنامهریزی برای ساماندهی و افزایش اثربخشی گشتهای مشترک روزانه در سطح استان را انجام خواهد داد و با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای بازرسان، ضابطان و کاشفان کالا، از ظرفیت بازرسان افتخاری مورد وثوق نیز برای تقویت نظارت بر بازار استفاده میشود.
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