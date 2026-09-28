واکاوی وضعیت خانواده به مثابه پیشران تمدن نوین اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «خانواده، پیشران تمدن نوین اسلامی» با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه خانواده، جمعیت و علوم اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست، سجاد مهدی‌زاده پژوهشگر حوزه تربیت خانواده و مهارت‌های زندگی،محمد سلیمی دکتری جمعیت‌شناسی و پژوهشگر حوزه خانواده، سیده فاطمه نعمتی پژوهشگر حوزه اجتماعی و سیده معصومه طباطبایی مدرس حوزه و دانشگاه، به ارائه دیدگاه‌های خود درباره جایگاه و نقش خانواده در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهند پرداخت.

این نشست روز سه‌شنبه ۷ مهرماه، ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در محل برگزاری این برنامه در ابتدای طالقانی غربی، نرسیده به میدان فلسطین، خیابان سرپرست، پلاک ۳۱ در آن شرکت کنند.