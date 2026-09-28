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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

واکاوی وضعیت خانواده به مثابه پیشران تمدن نوین اسلامی

واکاوی وضعیت خانواده به مثابه پیشران تمدن نوین اسلامی

نشست تخصصی «خانواده، پیشران تمدن نوین اسلامی» سه‌شنبه ۷ مهرماه با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «خانواده، پیشران تمدن نوین اسلامی» با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه خانواده، جمعیت و علوم اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست، سجاد مهدی‌زاده پژوهشگر حوزه تربیت خانواده و مهارت‌های زندگی،محمد سلیمی دکتری جمعیت‌شناسی و پژوهشگر حوزه خانواده، سیده فاطمه نعمتی پژوهشگر حوزه اجتماعی و سیده معصومه طباطبایی مدرس حوزه و دانشگاه، به ارائه دیدگاه‌های خود درباره جایگاه و نقش خانواده در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهند پرداخت.

این نشست روز سه‌شنبه ۷ مهرماه، ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در محل برگزاری این برنامه در ابتدای طالقانی غربی، نرسیده به میدان فلسطین، خیابان سرپرست، پلاک ۳۱ در آن شرکت کنند.

کد مطلب 6961203
سیده فاطمه سادات کیایی

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