به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم امیدیان صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در انتقال خون شاهرود با بیان اینکه در استان سمنان ۱۲ مرکز انتقال خون دولتی و بیمارستان ها و ... وجود دارد بیان کرد: میانگین اهدای خون در کشور هر یکهزار نفر ۲۷ نفر است اما در استان سمنان ۶۴ نفر در هزار نفر است که این آمار سبب شده تا این استان رتبه برتر اهداکنندگان کشور را داشته باشد .

وی همچنین با بیان اینکه استان سمنان در اهدا کنندگان مستمر خون یعنی کسانی که بیش از دوبار در سال خون اهدا می کنند نیز رتبه برتر را به خود اختصاص داده است افزود: سمنان بیشترین اهدا کننده مستمر خون کشور را به نسبت میانگین کشوری دارد.

روند مستمر اهدای خون

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه در این استان رکورد ۱۷۵ بار اهدای خون شکسته شده است گفت: انتقال خون تنها صرفا خون کامل نیست بلکه پلاکت، پلاسما، گلبول قرمز، سلول های بنیادین و ... را هم شامل می شود.

امیدیان با بیان اینکه در زمینه انتقال خون دو چالش در این استان وجود دارد که یکی میانگین سنی ۳۰ الی ۳۵ سال است و این موضوع در آینده برای ما چالش پیش خواهد آورد تاکید کرد: چالش دوم کمبود اهدا کنندگان خانم در سراسر کشور و استان سمنان است.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس ۳۰ درصد اهدا کنندگان خون بانوان بودند افزود: امروز این میزان به زیر ۱۰ درصد رسیده و نشان می دهد رغبت بانوان نسبت به اهدای خون کاهش یافته است.

طرح خاتون

مدیرکل انتقال خون استان سمنان از اجرای طرح خاتون با موضوع تشویق بانوان برای انتقال خون در پنج استان کشور به صورت پایلوت در دست اجرا است که سمنان یکی از این استان ها است گفت: طرح خاتون در استان سمنان به صورت پایلوت در شاهرود آغاز به کار کرده است.

امیدیان با بیان اینکه این طرح از بانوان دعوت می کند تا نسبت به اهدای خون اقدام کنند تاکید کرد: بخشی از این طرح فرهنگی است و به تشویق بانوان می پردازد برای مثال این طرح به ابهامات نادرست مانند باور به کم خونی دائمی بانوان پاسخ می داد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ابتکارات اجرای این طرح تغییر حجم کیسه های خون گیری از ۴۵۰ سی سی برای آقایان به ۳۵۰ سی سی برای خانم ها بوده است بیان داشت: رسانه ها نیز در فرهنگ سازی برای اجرای این طرح نقش موثری دارند همچنین یک میلیارد تومان نیز مستقیما از انتقال خون کشور به شاهرود اختصاص داده شده است.

آبابو رونمایی شد

مدیرکل انتقال خون استان سمنان اظهار داشت: عروسک آبابو برگرفته از نام گروه های خونی آ، ب، آب و او از دیگر اقدامات صورت گرفته در این استان برای فرهنگ سازی و آموزش در خصوص انتقال خون است.

امیدیان با تاکید به اینکه برنامه های فرهنگی مورد استقبال نوجوانان و جوانان نیز قرار گرفته است، تصریح کرد: به زودی بازی رایانه ای نیز با موضوع انتقال خون در استان سمنان رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه وضعیت منابع خونی استان سمنان بسیار خوب است تاکید کرد: در اتفافات سال گذشته ۱۰۰ درصد نیازهای خونی و سلول های خونی به صورت کامل تامین شد و هیچ مشکلی در این زمینه نداشتیم.