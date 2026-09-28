پلیس امنیت اقتصادی یزد در کنار فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ مهدی حورمهر اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با هدف حمایت از فعالیت فعالان اقتصادی در عرصه تولید و عرضه، صادرات و واردات کالا در کنار آنها قرار دارد.

وی افزود: فعالیت سالم اقتصادی بر پایه عملکرد شفاف و قانونمند شکل می‌گیرد و از جمله شاخص‌های آن می‌توان به شفافیت مالیاتی، طی کردن فرآیندهای صادرات و واردات مطابق مقررات گمرکی و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مرتبط اشاره کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد مطلوب فعالان اقتصادی استان، پلیس امنیت اقتصادی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی و کمک به رفع موانع تولید، صادرات و واردات کالا تلاش می‌کند.