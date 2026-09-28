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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

واژگونی سمند در محور گناوه – دیلم؛ ۲ نفر جان باختند

واژگونی سمند در محور گناوه – دیلم؛ ۲ نفر جان باختند

بوشهر- رئیس پلیس راه استان بوشهر، از واژگونی یک دستگاه خودرو سمند در محور گناوه به دیلم و جان‌باختن ۲ نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق مزارعی صبح دوشنبه گفت: بامداد امروز یک دستگاه خودرو سمند سفید در محور گناوه به دیلم به دلایل نامعلوم از جاده منحرف و واژگون شد.

وی افزود: پیش از حضور مأموران، مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند. در این حادثه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در محل جان باخت و یک نفر دیگر با وجود انتقال به بیمارستان، به علت شدت جراحات فوت شد.

رئیس پلیس راه استان بوشهر خاطرنشان کرد: کارشناس تصادفات پلیس راه، علت تامه این واژگونی را نیازمند بررسی بیشتر اعلام کرده است.

کد مطلب 6961149

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