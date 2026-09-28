پیکر یک تبعه خارجی در ارتفاعات «قیزقپان» پیرانشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزنژاد در این زمینه از کشف پیکر یک تبعه خارجی در منطقه کوهستانی «قیزقپان» این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: جسد برای شناسایی هویت و بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده است.
وی ادامه داد: جسد این تبعه خارجی در منطقه کوهستانی قیزقپان پیدا شد و با توجه به شرایط موجود، احتمال میرود وی هنگام عبور از این منطقه سختگذر دچار سقوط شده باشد.
عزیزنژاد خاطرنشان کرد: پس از کشف جسد، پیکر متوفی توسط فوتبر شهرداری به سردخانه بیمارستان پیرانشهر منتقل و سپس برای انجام بررسیهای تخصصی و تعیین هویت به پزشکی قانونی ارجاع شد.
مسئول مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ پیرانشهر با تاکید بر اینکه جسد فاقد هرگونه مدرک شناسایی بود، ادامه داد: به دلیل گذشت بیش از ۱۰ روز از زمان فوت و متلاشی شدن پیکر، شناسایی هویت متوفی و تعیین علت دقیق مرگ نیازمند بررسیهای پزشکی قانونی است.
عزیزنژاد از رسانهها و شهروندان خواست از انتشار گمانهزنیها و اخبار تاییدنشده درباره هویت این فرد یا علت مرگ وی خودداری کنند.
وی افزود: پس از مشخص شدن هویت متوفی و نتایج بررسیهای پزشکی قانونی، در صورت نیاز اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.
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