به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین جان‌پرور اظهار ورد: پس از اعلام مرگ مشکوک یک زن، مأموران انتظامی و پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد شیر گاز بخاری نیمه‌باز بوده و شیلنگ بخاری نیز از محل اتصال خارج شده است.

وی در ادامه افزود: جسد متوفی برای تعیین علت تامه فوت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات تخصصی پلیس برای روشن شدن ابعاد حادثه آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، همسر متوفی به پلیس آگاهی منتقل و در جریان بازجویی و مواجهه با مستندات، به قتل همسرش اعتراف کرد.

جان‌پرور بیان کرد: متهم انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و اظهار داشت پس از ارتکاب قتل، با باز گذاشتن شیر گاز بخاری قصد داشته علت مرگ را عادی جلوه دهد.