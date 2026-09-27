  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

جان‌پرور: قتل زن جوان با صحنه‌سازی نشت گاز در راز و جرگلان کشف شد

جان‌پرور: قتل زن جوان با صحنه‌سازی نشت گاز در راز و جرگلان کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از کشف راز مرگ مشکوک یک زن جوان و اعتراف همسر وی به قتل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین جان‌پرور اظهار ورد: پس از اعلام مرگ مشکوک یک زن، مأموران انتظامی و پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد شیر گاز بخاری نیمه‌باز بوده و شیلنگ بخاری نیز از محل اتصال خارج شده است.

وی در ادامه افزود: جسد متوفی برای تعیین علت تامه فوت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات تخصصی پلیس برای روشن شدن ابعاد حادثه آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، همسر متوفی به پلیس آگاهی منتقل و در جریان بازجویی و مواجهه با مستندات، به قتل همسرش اعتراف کرد.

جان‌پرور بیان کرد: متهم انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و اظهار داشت پس از ارتکاب قتل، با باز گذاشتن شیر گاز بخاری قصد داشته علت مرگ را عادی جلوه دهد.

کد مطلب 6960559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها