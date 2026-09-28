سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان درباره آتشسوزی عمدی واحد صنفی وی، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینیشهر قرار گرفت.
وی افزود: مأموران در جریان بررسیهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، هویت عامل اصلی این آتشسوزی را شناسایی کردند و مشخص شد متهم از اراذل و اوباش شناختهشده و دارای سابقه است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر ادامه داد: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات متهم، مخفیگاه وی را کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع جرم شناسایی کردند.
وی بیان کرد: مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم، در عملیاتی ضربتی وی را پیش از آنکه فرصت فرار پیدا کند، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
سبحانی با اشاره به روند تحقیقات از متهم گفت: متهم در جریان بازجوییهای انجامشده و پس از مواجه شدن با مدارک و مستندات موجود، به ارتکاب جرم اعتراف کرد. وی افزود: متهم در اظهارات خود، اختلافات مالی با شاکی را انگیزه اقدام خود برای آتشزدن عمدی واحد صنفی عنوان کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
سبحانی با تأکید بر استمرار برخورد با جرایم مرتبط با اراذل و اوباش و افراد سابقهدار گفت: پلیس به صورت مستمر فعالیت و تحرکات مجرمانه این افراد را رصد میکند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مجرمانه، موضوع در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: حفظ امنیت شهروندان و برخورد با افرادی که با اقدامات مجرمانه موجب ایجاد ناامنی یا آسیب به اموال مردم میشوند، از اولویتهای پلیس است و پرونده این متهم نیز برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته است.
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