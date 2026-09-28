به گزارش خبرگزاری مهر، قلندری با اشاره به اهمیت نقش فناوری اطلاعات در توسعه پایدار اظهار داشت: مجتمع ICT اردبیل بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی ، اکنون در مرحله نهایی تجهیز و آمادهسازی قرار دارد و بهزودی با ارائه خدمات تخصصی، گامی مؤثر در جهت هوشمندسازی و تسهیل دسترسیهای دیجیتال در منطقه برداشته خواهد شد.
فرماندار اردبیل با تأکید بر بهرهگیری از انرژیهای پاک در پروژههای نوین عمرانی افزود: در راستای سیاستهای دولت و با هدف کاهش مصرف انرژی و پایداری شبکه، طرح استفاده از انرژی خورشیدی در این مجتمع بهصورت ویژه اجرا خواهد شد تا الگویی برای سایر طرحهای زیرساختی باشد.
وی در ادامه به اهمیت تقویت شبکه ارتباطی در شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازهای ارتباطی شهروندان، مکانیابی ۳۵ سایت آنتندهی جدید در سطح شهرستان اردبیل نهایی شده است.
فرزاد قلندری بر تقویت ارتباطات در مراکز گردشگری تاکید کرد دراین راستا اقدامات لازم انجام می شود.
نظر شما