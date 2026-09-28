به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرستان اردبیل با اشاره به اهمیت تمرکز بر کانون‌های آسیب‌پذیر اظهار کرد: مواجهه موفق با چالش‌های اجتماعی زمانی رقم می‌خورد که به دل محلات رفته و متناسب با بافت و مختصات بومی هر منطقه برنامه‌ریزی کنیم.

وی از نقش کلیدی ساختار سلامت در این طرح خبر داد و افزود: در این رویکرد جدید، با محوریت مراکز بهداشت و پایگاه‌های سلامت که ارتباط مستقیم و موثری با خانواده‌ها در دل محلات دارند، کانون‌های پرخطر و آسیب‌های اولویت‌دار هر منطقه به‌صورت دقیق شناسایی و رصد می‌شوند.

قلندری با تأکید بر اینکه دیگر پذیرفته نیست جلسات بدون خروجی مشخص پایان یابند، تصریح کرد: پژوهش‌ها و بررسی‌های کارشناسی زمانی ارزش دارد که پیوست اجرایی داشته باشد. بر همین مبنا، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از بهزیستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، مدیریت شهری و نهادهای حمایتی مأموریت‌های عملیاتی و تفکیک‌شده تعریف شده است

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها باید در صحنه حضور فعال داشته باشند؛ ما صرفاً به ارائه گزارش‌های آماری و کاغذی بسنده نخواهیم کرد، بلکه ملاک ارزیابی مدیران، کاهش واقعی آسیب‌ها و تغییرات مثبت در وضعیت آسیب‌دیدگان و محلات هدف خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، معتمدین محلات و پیوند خانواده‌ها با نهادهای حمایتی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی همه‌جانبه، اجرای دقیق برنامه‌های محله‌محور و نظارت مستمر میدانی، گام‌های موثر و قابل اندازه‌گیری در جهت ارتقای سلامت روانی و اجتماعی شهروندان اردبیلی برداشته شود.