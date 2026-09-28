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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

ضرورت ورود میدانی دستگاه‌های اجرایی به پیشگیری  آسیب‌های اجتماعی

ضرورت ورود میدانی دستگاه‌های اجرایی به پیشگیری  آسیب‌های اجتماعی

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مستلزم ورود کارشناسی، میدانی و محله‌محور دستگاه‌ها است و هر اقدام باید خروجی ملموس و نتیجه‌بخش برای مردم به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرستان اردبیل با اشاره به اهمیت تمرکز بر کانون‌های آسیب‌پذیر اظهار کرد: مواجهه موفق با چالش‌های اجتماعی زمانی رقم می‌خورد که به دل محلات رفته و متناسب با بافت و مختصات بومی هر منطقه برنامه‌ریزی کنیم.

وی از نقش کلیدی ساختار سلامت در این طرح خبر داد و افزود: در این رویکرد جدید، با محوریت مراکز بهداشت و پایگاه‌های سلامت که ارتباط مستقیم و موثری با خانواده‌ها در دل محلات دارند، کانون‌های پرخطر و آسیب‌های اولویت‌دار هر منطقه به‌صورت دقیق شناسایی و رصد می‌شوند.

قلندری با تأکید بر اینکه دیگر پذیرفته نیست جلسات بدون خروجی مشخص پایان یابند، تصریح کرد: پژوهش‌ها و بررسی‌های کارشناسی زمانی ارزش دارد که پیوست اجرایی داشته باشد. بر همین مبنا، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از بهزیستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، مدیریت شهری و نهادهای حمایتی مأموریت‌های عملیاتی و تفکیک‌شده تعریف شده است

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها باید در صحنه حضور فعال داشته باشند؛ ما صرفاً به ارائه گزارش‌های آماری و کاغذی بسنده نخواهیم کرد، بلکه ملاک ارزیابی مدیران، کاهش واقعی آسیب‌ها و تغییرات مثبت در وضعیت آسیب‌دیدگان و محلات هدف خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، معتمدین محلات و پیوند خانواده‌ها با نهادهای حمایتی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی همه‌جانبه، اجرای دقیق برنامه‌های محله‌محور و نظارت مستمر میدانی، گام‌های موثر و قابل اندازه‌گیری در جهت ارتقای سلامت روانی و اجتماعی شهروندان اردبیلی برداشته شود.

کد مطلب 6961431

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