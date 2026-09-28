به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مولدسازی که با حضور مسئولان شهرستان لنگرود برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سطح استان و شهرستان اظهار کرد: در این جلسات پروژهها و املاک دستگاههای مختلف برای استفاده از ظرفیت مولدسازی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ۱۵ پروژه از سوی شهرستان برای بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی معرفی شده است، افزود: این پروژهها مربوط به دستگاههایی از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب است.
فرماندار لنگرود با اشاره به اخذ مجوزهای لازم برای چهار ملک در کارگروه استانی و ملی، تصریح کرد: در هفتههای آینده فرآیند برگزاری مناقصه و فروش این املاک انجام خواهد شد و منابع حاصل از آن برای اجرای پروژههای مورد نیاز شهرستان اختصاص مییابد.
گلشن ادامه داد: از مجموع پروژههای معرفیشده، ۶ پروژه مربوط به آموزش و پرورش است که منابع حاصل از فروش املاک این دستگاه برای ساخت یک مدرسه بزرگمقیاس ابتدایی در محدوده مسکن مهر شهرستان هزینه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به املاک معرفیشده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، گفت: با توجه به حضور حدود هزار دانشجو در دانشکده علوم پزشکی لنگرود، مقرر شده منابع حاصل از مولدسازی املاک این دانشگاه برای احداث خوابگاههای دانشجویی دختران و پسران مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار لنگرود با اشاره به پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهرستان نیز بیان کرد: این پروژه از طرحهای مهم شهرستان است که برای اجرای آن حدود ۴۳۰ میلیارد تومان از محل قانون بودجه و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ تأمین شده و قرارداد آن نیز در بانک عامل در حال نهایی شدن است.
گلشن افزود: بخشی از منابع مورد نیاز این پروژه نیز قرار است از محل فروش زمینهای متعلق به شرکت آب و فاضلاب تأمین شود.
وی همچنین از پیشبینی استفاده از منابع حاصل از فروش برخی اراضی برای اجرای پروژههای راهسازی خبر داد و گفت: این منابع برای پروژههایی از جمله پل تقاطع شهید املاکی و کنارگذر در حال ساخت شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فرماندار لنگرود در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی در اجرای طرح مولدسازی، اظهار کرد: هدف از این فرآیند، تبدیل داراییهای غیرمولد دستگاهها به منابعی برای اجرای پروژههای مورد نیاز و اولویتدار شهرستان است.
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