 باور به عهد دشمن حماقت است؛عدالت در میدان نبرد، شاخصه دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد نظامی و انتظامی استان اصفهان که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با استناد به آیات کلامالله مجید به تشریح دکترین دفاعی اسلام و راهبردهای مواجهه با دشمنان پرداخت و اظهار کرد: آموزههای صریح قرآن کریم نشان میدهد که اسلام دین صلح، عدالت و همزیستی مسالمتآمیز است و ما حتی نسبت به کسانی که همکیش ما نیستند اما دست به دشمنی، جنگ و تعدی به سرزمینمان نزدهاند، موظف به رفتار توأم با نیکی، ادب و قسط هستیم.
وی با اشاره به اینکه جنگ در اسلام تنها زمانی مشروع و واجب میشود که دشمن به حریم دین، تمامیت ارضی و استقلال کشور دستاندازی کند، افزود: بررسی تاریخ صدر اسلام گواه آن است که تمام پیکارهای پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) جنبه تدافعی محض داشته است و مسلمانان هرگز بهدنبال تجاوز، اشغالگری و تهاجم به حقوق دیگران نبودهاند؛ از همین رو، اصل جهاد در کلام امیرالمؤمنین (ع) بهعنوان «قله اسلام» شناخته شده و عزت، استقلال و پیشرفت امروز جمهوری اسلامی ایران نیز مرهون پایمردی در همین مسیر نورانی است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با هشدار صریح نسبت به جریان نفوذ و ممنوعیت شرعی اعتماد به دشمنان تصریح کرد: بر اساس آیه ۱۱۸ سوره مبارکه آلعمران، مؤمنان نباید بیگانگان و نامحرمان را محرم اسرار خود قرار دهند، چرا که آنان همواره در پی گرفتاری و تضعیف جامعه اسلامی هستند و حتی پذیرش ولایت و سرپرستی جریانهای استکباری، خروج از دایره ایمان را در پی دارد؛ از این رو حفظ هوشیاری اطلاعاتی و پرهیز از سادهاندیشی یک تکلیف قطعی شرعی و امنیتی است.
آیتالله طباطبایینژاد با اشاره به بدعهدیهای پیاپی جبهه استکبار و عدم پایبندی آنان به قراردادهای بینالمللی عنوان کرد: قرآن کریم در سوره مبارکه توبه صراحتاً گوشزد میکند که دشمن در صورت غلبه، به هیچ قاعده، خویشاوندی و پیمانی وفادار نمیماند؛ بنابراین اگرچه باور قلبی به تعهدات دشمنان حماقت است، اما گاهی اقتضائات زمانی، حفظ وحدت داخلی و مصلحت عالی نظام ایجاب میکند که برای خلع سلاح تبلیغاتی بدخواهان و اثبات منطق صلحطلبی ایران، تن به گفتوگو و مذاکره داد، اما طبق توصیه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، در جریان هرگونه پیشنهاد صلح و آتشبس باید بیش از همیشه از خدعههای پنهان دشمن حذر کرد.
امام جمعه اصفهان با مقایسه جنایات رژیمهای استکباری با اخلاق جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یادآور شد: وجه قدسی هشت سال ایستادگی ملت ایران، رعایت دقیق عدالت و پایبندی به موازین انسانی در سختترین لحظات نبرد بود؛ رزمندگان ما هرگز بیمارستانها، مدارس، معابد و مناطق مسکونی را هدف نگرفتند و حتی اهتمام نیروهای مسلح و شهدای والامقام برای دستیابی به موشکهای نقطهزن نیز برخاسته از همین رویکرد اخلاقی بود تا کوچکترین آسیبی به غیرنظامیان وارد نشود.
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