به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران پس از کسب مدال طلای علی عالی‌پور در بازی های آسیایی گفت: از نزدیک شاهد بودم که علی چقدر زحمت کشیده است. نه فقط علی، بلکه همه بچه های تیم ملی زحمت کشیده اند.تبریک می گویم به علی عالی‌پور، خانواده اش و خانواده وزنه برداری.

وی ادامه داد: تمام این بچه ها جنس‌شان از طلاست، خودشان از طلا هستند و لیاقت‌شان مدال طلا است.



سلیمی تاکید کرد: مردم دعا کنند نا فردا علی داودی ، علیرضا نصیری و دختر ما مهسا بهشتی هم موفق باشند و به مدال طلا برسند. باور کنید امشب انگار خودم مدال گرفتم ‌و خیلی خوشحال هستم.