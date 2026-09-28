به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران پس از کسب مدال طلای علی عالیپور در بازی های آسیایی گفت: از نزدیک شاهد بودم که علی چقدر زحمت کشیده است. نه فقط علی، بلکه همه بچه های تیم ملی زحمت کشیده اند.تبریک می گویم به علی عالیپور، خانواده اش و خانواده وزنه برداری.
وی ادامه داد: تمام این بچه ها جنسشان از طلاست، خودشان از طلا هستند و لیاقتشان مدال طلا است.
سلیمی تاکید کرد: مردم دعا کنند نا فردا علی داودی ، علیرضا نصیری و دختر ما مهسا بهشتی هم موفق باشند و به مدال طلا برسند. باور کنید امشب انگار خودم مدال گرفتم و خیلی خوشحال هستم.
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