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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

سلیمی بعد از طلایی شدن عالی‌پور: انگار خودم مدال گرفتم

سلیمی بعد از طلایی شدن عالی‌پور: انگار خودم مدال گرفتم

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری می‌گوید وقتی علی عالی‌پور مدال گرفت، حسی داشتم که گویا خودم مدال گرفته‌ام.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران پس از کسب مدال طلای علی عالی‌پور در بازی های آسیایی گفت: از نزدیک شاهد بودم که علی چقدر زحمت کشیده است. نه فقط علی، بلکه همه بچه های تیم ملی زحمت کشیده اند.تبریک می گویم به علی عالی‌پور، خانواده اش و خانواده وزنه برداری.

وی ادامه داد: تمام این بچه ها جنس‌شان از طلاست، خودشان از طلا هستند و لیاقت‌شان مدال طلا است.

سلیمی تاکید کرد: مردم دعا کنند نا فردا علی داودی ، علیرضا نصیری و دختر ما مهسا بهشتی هم موفق باشند و به مدال طلا برسند. باور کنید امشب انگار خودم مدال گرفتم ‌و خیلی خوشحال هستم.

کد مطلب 6961449

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