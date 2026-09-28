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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

صدور ۷۰ موافقت اصولی در اربیل برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری

صدور ۷۰ موافقت اصولی در اربیل برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری

اردبیل - طی ۶ ماه اول سال ۷۰ موافقت اصولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری با اشاره به اینکه هفته گردشگری از ۵ مهرماه آغاز شده و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد، اظهار کرد: هفته گردشگری امسال با شعار دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری گرامی داشته می‌شود و در استان اردبیل برای اجرای ۴۰ عنوان رویداد برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: با سفر معاون گردشگری کشور به استان اردبیل از هفته قبل به استقبال روز جهانی گردشگری رفتیم و برگزاری چند رویداد گردشگری به همراه افتتاح پروژه‌های گردشگری در حضور معاون گردشگری کشور انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: برگزاری همایش ملی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های اقتصادی در هفته جاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای استان است که تلاش کرده‌ایم صنعت گردشگری نیز در این همایش نقش ویژه‌ای داشته باشد و انتظار داریم حداقل برای تامین ۵ همت سرمایه برای پروژه‌های گردشگری تفاهمنامه منعقد شود.

جباری ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۹۱ پروژه فعال در حوزه گردشگری استان وجود دارد و انتظار می‌رود با تکمیل آنها ۳۱۰۰ فرصت شغلی و ۴۵۰۰ تحت اقامتی جدید ایجاد شود، ادامه داد: در ۶ ماه اول سال ۷۰ موافقت اصولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و پیش بینی می‌شود این طرح‌ها با ۲۲.۴ همت سرمایه‌گذاری اجرا شود و برای ۲۹۲۲ نفر اشتغال ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: مشوق‌های مختلفی از سوی دولت و مجلس برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است که در استان اردبیل از حداکثر ظرفیت این مشوق‌ها استفاده می‌شود و برخی اقدامات تسهیلی نیز در داخل استان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات تاسیسات گردشگری و اقامتی، اعمال ضریب صفر برای صدور پروانه ساخت تاسیسات گردشگری از سوی شهرداری‌های سرعین و اردبیل، ارائه تخفیف ۴۰ تا ۶۵ درصدی هزینه تایید نقشه توسط سازمان نظام مهندسی استان و همچنین تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای پروژه‌ها از جمله مشوق‌ها و حمایت‌هایی است که از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اتفاق می‌افتد.

کد مطلب 6961439

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