به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری با اشاره به اینکه هفته گردشگری از ۵ مهرماه آغاز شده و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد، اظهار کرد: هفته گردشگری امسال با شعار دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری گرامی داشته می‌شود و در استان اردبیل برای اجرای ۴۰ عنوان رویداد برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: با سفر معاون گردشگری کشور به استان اردبیل از هفته قبل به استقبال روز جهانی گردشگری رفتیم و برگزاری چند رویداد گردشگری به همراه افتتاح پروژه‌های گردشگری در حضور معاون گردشگری کشور انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: برگزاری همایش ملی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های اقتصادی در هفته جاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای استان است که تلاش کرده‌ایم صنعت گردشگری نیز در این همایش نقش ویژه‌ای داشته باشد و انتظار داریم حداقل برای تامین ۵ همت سرمایه برای پروژه‌های گردشگری تفاهمنامه منعقد شود.

جباری ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۹۱ پروژه فعال در حوزه گردشگری استان وجود دارد و انتظار می‌رود با تکمیل آنها ۳۱۰۰ فرصت شغلی و ۴۵۰۰ تحت اقامتی جدید ایجاد شود، ادامه داد: در ۶ ماه اول سال ۷۰ موافقت اصولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و پیش بینی می‌شود این طرح‌ها با ۲۲.۴ همت سرمایه‌گذاری اجرا شود و برای ۲۹۲۲ نفر اشتغال ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: مشوق‌های مختلفی از سوی دولت و مجلس برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است که در استان اردبیل از حداکثر ظرفیت این مشوق‌ها استفاده می‌شود و برخی اقدامات تسهیلی نیز در داخل استان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات تاسیسات گردشگری و اقامتی، اعمال ضریب صفر برای صدور پروانه ساخت تاسیسات گردشگری از سوی شهرداری‌های سرعین و اردبیل، ارائه تخفیف ۴۰ تا ۶۵ درصدی هزینه تایید نقشه توسط سازمان نظام مهندسی استان و همچنین تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای پروژه‌ها از جمله مشوق‌ها و حمایت‌هایی است که از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اتفاق می‌افتد.