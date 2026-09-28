به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، بر اساس تازهترین بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، با راهاندازی نسخه جدید سامانه چکاوک، فرایند ساماندهی و جایگزینی چکهای رمزدار با چکهای تضمینشده در ۲ مرحله، اجرایی و عملیاتی میشود.
بر همین اساس، از ابتدای روز سهشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ (گام اول)، صدور هرگونه چک رمزدار بینبانکی ممنوع شده و تمامی شعب بانک، نسبت به صدور چک تضمینشده اقدام میکنند. همچنین مشتریان و ذینفعان میتوانند بهمنظور اطمینان کامل از اصالت چک، وضعیت چک تضمینشده را بهصورت برخط و آنی از طریق سامانه صیاد (پیچک) بانک مرکزی استعلام نمایند.
تسویه آنی و بدون وقفه در معاملات
بانک مرکزی با تأکید بر تفکیک کانال و زمانبندی مستقل تسویه چکهای تضمینشده نسبت به چکهای عادی، اعلام کرد: وجه چکهای تضمینشده بدون ایجاد هیچگونه وقفه و بهصورت آنی به حساب ذینفعان کارسازی میشود تا فرآیند نقل و انتقالات مالی بین اشخاص دچار اخلال نشود.
ممنوعیت تبادل چکهای رمزدار از ابتدای دیماه (گام دوم)
لازم به ذکر است، در فاز دوم این طرح که از ابتدای دیماه ۱۴۰۵ اجرایی میشود، تبادل چکهای رمزدار در سامانه چکاوک متوقف خواهد شد. دارندگان چکهای رمزدار پس از این تاریخ، تنها با مراجعه حضوری به شعب مقصد، تکمیل فرمهای مربوطه و طی تشریفات مطالبه وجه با مهلت حداکثر ۳ روز کاری قادر به دریافت وجوه خود خواهند بود؛ از این رو به تمامی مشتریان توصیه میشود در معاملات خود صرفاً از چکهای تضمینشده بهره گیرند.
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