آزادی ۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد در قم با تأمین ۵ هزار میلیارد ریال بدهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم موسوی با اشاره به ارزیابی عملکرد ستاد دیه استان قم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این ستاد در میان سه استان برتر کشور قرار گرفت و این جایگاه حاصل پیگیری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و جلب مشارکت‌های مردمی بود.

وی افزود: در این مدت ۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد، شامل ۱۰۷ مرد و دو زن، که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر می‌بردند، با تلاش ستاد دیه و حمایت خیران آزاد شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه مجموع بدهی این افراد به پنج‌هزار میلیارد ریال می‌رسید، گفت: تأمین این مبلغ از مسیرهای مختلف و با همراهی خیران، خانواده‌های زندانیان و اقدامات قانونی امکان‌پذیر شد.

بر اساس اعلام موسوی، ۶۸۰ میلیارد ریال از بدهی‌ها با جلب رضایت شکات و گذشت آنان، ۱۳۰ میلیارد ریال از محل آورده خانواده‌ها و خود زندانیان و چهار هزار و ۵۵ میلیارد ریال از طریق پذیرش اعسار و تقسیط بدهی تأمین شد. همچنین ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه و ۱۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض ستاد دیه در این زمینه اختصاص یافت.

۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند

موسوی با اشاره به وضعیت زندانیان نیازمند در استان قم بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در حال حاضر زندانی واجد شرایطی با بدهی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در زندان‌های استان وجود ندارد و این افراد زیر پوشش حمایت‌های ستاد دیه قرار گرفته‌اند.

رئیس ستاد دیه استان قم با قدردانی از همراهی خیران با دستگاه قضایی، اظهار کرد: تعامل سازنده میان خیران و مجموعه قضایی در فراهم‌شدن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نقش داشته است.

وی افزود: تقویت همکاری میان اجرای احکام و ستاد دیه می‌تواند روند آزادی این زندانیان را افزایش دهد و به تحکیم بنیان خانواده‌ها در استان کمک کند.

موسوی ابراز امیدواری کرد جایگاه برتر ستاد دیه قم در سطح کشور با استمرار این تعامل‌ها حفظ شود و زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بیش از پیش فراهم آید.