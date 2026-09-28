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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

صادق بیگدلی کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته شد

صادق بیگدلی کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته شد

به دنبال کنار رفتن داود علیپوریان از تیم ملی والیبال نشسته، صادق بیگدلی به عنوان کاپیتان این تیم منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق بیگدلی، ملی‌پوش باسابقه والیبال نشسته به عنوان کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران معرفی شد.

بیگدلی از بازیکنان با تجربه تیم ملی والیبال نشسته است که حضور در پنج دوره بازی‌های پارالمپیک، ادوار مختلف بازی‌های پاراآسیایی و رویدادهای مختلف آسیایی و جهانی را در کارنامه دارد.

پیش از این داود علیپوریان کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته بود اما او بعد از مسابقات اخیر قهرمانی جهان که با قهرمانی و پارالمپیکی شدن ایران به پایان رسید از ادامه حضور در این تیم امتناع کرد.

بازی های پاراآسیایی اولین رویدادی است که تیم ملی والیبال نشسته با کاپیتانی صادق بیگدلی در آن شرکت خواهد داشت. این بازی ها 26 مهر تا 2 آبان در ژاپن برگزار می شود.

کد مطلب 6961552

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