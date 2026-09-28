به گزارش خبرگزازی مهر، نیره مظهر در دوازدهمین جلسه فنی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان قم از جذب کامل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تخصیصیافته به دستگاهها خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به نقش ذیحسابان در نظارت و مشاوره مالی دستگاههای اجرایی گفت: عملکرد مدیران و ذیحسابان استان در جذب اعتبارات عمرانی قابل تقدیر است و پیگیریهای انجامشده به جذب کامل منابع اختصاصیافته انجامید.
مظهر افزود: از مجموع اعتبارات عمرانی مصوب استان، ۸۰ درصد تخصیص یافته بود که اکنون تمام اعتبار تخصیصیافته جذب شده است.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری برای تخصیص بهموقع منابع باقیمانده بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید برای اختصاص سریع اعتبارات به پروژههای پیشران تلاش کنند، زیرا اجرای این طرحها در روند توسعه استان نقش مؤثری دارد.
اعتبارات در حساب دستگاهها رسوب نکند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به شرایط تورمی، بر لزوم انتقال سریع منابع به پروژههای مهم تأکید کرد و گفت: اعتبارات نباید در حساب دستگاهها باقی بماند و لازم است در کوتاهترین زمان برای پیشبرد طرحهای اولویتدار هزینه شود.
در ادامه این جلسه، مریم فریدی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، بر اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت درباره صرفهجویی در مصرف سوخت تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف خودروهای فرسوده دستگاههای اجرایی شد.
فریدی همچنین ثبت دقیق اطلاعات املاک دستگاهها در سامانههای سادا و سناما و رفع مغایرتهای احتمالی را ضروری دانست.
وی با اشاره به لزوم همکاری مدیران و ذیحسابان برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند، پیگیری صدور بند «دال» و طی مراحل لازم برای صدور سند عرصههای موقوفهای را که اعیانی آنها بهوسیله دستگاههای اجرایی احداث شده است، خواستار شد.
املاک دستگاهها تعیین تکلیف شود
بخش دیگری از نشست به بررسی قوانین و مقررات حاکم بر مزایده در دستگاههای اجرایی و ضوابط مرتبط با ترک تشریفات مناقصه اختصاص داشت.
دوازدهمین جلسه فنی تخصصی ذیحسابان روز دوشنبه، ششم مهرماه، با حضور ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات ادارهکل امور اقتصادی و دارایی قم برگزار شد.
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