مجاهدت کارگران و صنعتگران خواب را از چشم بدخواهان نظام گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی همزمان با هفته دفاع مقدس و در پیش‌اجلاسیه شهدای کارگری شهرستان شازند که در نیروگاه حرارتی شازند برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر اظهار کرد: دفاع مقدس به ملت ایران آموخت که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، روحیه جهادی و ایستادگی می‌توان روی پای خود ایستاد و عزت و آزادگی را حفظ کرد.

وی افزود: ما روی پای خود ایستادیم و عزت، آزادگی و خواستن را در این آب و خاک تمرین کردیم و اکنون همین روحیه در عرصه‌های مختلف کشور ادامه دارد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به نقش جامعه کارگری و صنعتی در عرصه‌های مختلف کشور تصریح کرد: مجاهدت کارگران، صنعتگران و تولیدکنندگان خواب را از چشم بدخواهان ایران گرفته است و این قشر با تلاش شبانه‌روزی خود، یکی از پایه‌های اقتدار و استقلال کشور به شمار می‌روند.

سردار عمومهدی ادامه داد: در جنگ اخیر رمضان نیز کارگران با روحیه‌ای شجاعانه، بدون ترس و با احساس مسئولیت در میدان خدمت و تولید حاضر شدند و نشان دادند که جبهه مقاومت و ایستادگی تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه سنگر تولید و خدمت نیز بخشی از این جهاد است.

وی تاکید کرد: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با ایثار و شجاعت از کشور دفاع کردند، اکنون نیز کارگران و صنعتگران با حضور مسئولانه خود در عرصه تولید، تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت صنایع، همان روحیه جهادی را به نمایش می‌گذارند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تأکید کرد: برگزاری پیش‌اجلاسیه شهدای کارگری فرصتی برای بازخوانی این مسیر و معرفی الگوهای ایثار، مجاهدت و مسئولیت‌پذیری شهدای کارگر به نسل جوان است.