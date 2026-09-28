رسمیت یافتن زبان اشاره در استان سمنان حق توانخواهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در پیامی به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبانهای اشاره، زبان اشاره را زبان طبیعی و هویتبخش جامعه ناشنوایان دانست و بر نقش اساسی آن در برقراری ارتباط، آموزش، انتقال مفاهیم و تحقق مشارکت اجتماعی آنان تاکید کرد.
او دراین پیام نوشت: ناشنوایان و کمشنوایان با وجود محدودیتهای ارتباطی، همواره با بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند خود، ارادهای استوار و پشتکاری مثالزدنی را در مسیر پیشرفت و حضور موثر در جامعه به نمایش گذاشتهاند.
استاندار سمنان بیان کرد: هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبانهای اشاره فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی، توجه بیشتر مسئولان و جامعه به حقوق، مطالبات و توانمندیهای ناشنوایان و کمشنوایان و فراهمسازی زمینه حضور و مشارکت برابر آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، ورزشی و هنری است.
کولیوند با اشاره به شعار امسال این مناسبت با عنوان «رسمیت زبان اشاره ایرانی، گامی برای عدالت ارتباطی» گفت: تحقق عدالت ارتباطی و بهرسمیت شناختن جایگاه زبان اشاره ایرانی میتواند زمینهساز دسترسی عادلانهتر ناشنوایان و کمشنوایان به آموزش، اطلاعات، خدمات عمومی و فرصتهای اجتماعی و فرهنگی باشد.
وی فرارسیدن هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبانهای اشاره را به ناشنوایان و کمشنوایان، خانوادههای آنان، مترجمان و مدرسان زبان اشاره، فعالان اجتماعی و فرهنگی و دستاندرکاران حوزه توانبخشی و امور افراد دارای معلولیت شنوایی تبریک گفت.
استاندار سمنان این مناسبت را به موسسه کانون ناشنوایان استان سمنان و جامعه ناشنوایان و کمشنوایان استان نیز تبریک گفت و از تلاشها و خدمات فعالان این حوزه در مسیر ارتقای حقوق اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی افراد دارای آسیب شنوایی قدردانی کرد.
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