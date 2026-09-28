مهدی متقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت در پیش بودن هفتم مهرماه روز آتشنشانی و ایمنی اظهار کرد: آتشنشانان کشور در سختترین شرایط و در صحنههای مختلف حادثه، همواره برای حفظ جان و امنیت مردم در خط مقدم خدمت حضور دارند.
مشاور عالی استاندار قم و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم افزود: هفتم مهرماه فرصت مناسبی برای پاسداشت ایثار، شجاعت و فداکاری آتشنشانانی است که در لحظات دشوار، مسئولیت سنگین حفاظت از جان و مال شهروندان را بر عهده دارند.
وی با اشاره به عملکرد آتشنشانان در دو جنگ اخیر بیان کرد: نیروهای آتشنشانی در این حوادث نیز جلوههایی از مسئولیتپذیری و ایثار را به نمایش گذاشتند و در کنار سایر نیروهای امدادی و خدماتی، در صحنههای مختلف حضور یافتند.
متقیان ادامه داد: حضور بهموقع آتشنشانان در صحنههای حادثه، آتشسوزی، انفجار و تخریب، نقش مهمی در نجات جان شهروندان و کاهش خسارات داشت و بار دیگر اهمیت جایگاه این نیروها در مدیریت شرایط بحرانی را نشان داد.
آتشنشانی یکی از ارکان پدافند غیرعامل است
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به تجربه حوادث اخیر تصریح کرد: آتشنشانی صرفاً یک خدمت شهری نیست و این مجموعه یکی از ارکان مهم پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و ارتقای تابآوری شهری به شمار میرود.
وی گفت: تجربه حوادث گذشته نشان داد که آمادگی و توان عملیاتی نیروهای آتشنشانی در مواجهه با شرایط دشوار، جایگاه ویژهای در حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد.
متقیان بر ضرورت تقویت ظرفیتهای این مجموعه تأکید کرد و افزود: ارتقای تجهیزات، توسعه آموزشها، تقویت زیرساختها و افزایش توان عملیاتی آتشنشانی، سرمایهگذاری در مسیر ارتقای امنیت و آرامش جامعه محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیتهای آتشنشانی و تقویت توانمندیهای این مجموعه باید در کنار سایر مؤلفههای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد تا آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث حفظ شود.
مشاور عالی استاندار قم و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان اظهار کرد: فداکاری این شهیدان و ایثار خانوادههای آنان شایسته قدردانی و تکریم است و یاد آنان همواره در خاطره مردم باقی خواهد ماند.
وی ضمن ادای احترام به خانوادههای معظم شهدای آتشنشان افزود: خانوادههای این شهدا نیز در مسیر خدمت و فداکاری عزیزان خود سهمی ارزشمند دارند و شایسته تجلیل و قدردانی هستند.
متقیان فرارسیدن هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی را به تمامی آتشنشانان فداکار کشور، خانوادههای آنان و مدیران و کارکنان حوزه ایمنی و مدیریت بحران تبریک گفت.
وی در پایان از تلاشهای خالصانه آتشنشانان در مسیر صیانت از جان و مال مردم قدردانی کرد و گفت: خدمات این نیروها در شرایط دشوار، جلوهای از مسئولیتپذیری و فداکاری در مسیر حفاظت از شهروندان است.
قم- مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به حضور آتشنشانان در حوادث اخیر گفت: فداکاری و ایثار این نیروها در صحنه حوادث، نقش مهمی در نجات جان شهروندان و کاهش خسارات داشت.
مهدی متقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت در پیش بودن هفتم مهرماه روز آتشنشانی و ایمنی اظهار کرد: آتشنشانان کشور در سختترین شرایط و در صحنههای مختلف حادثه، همواره برای حفظ جان و امنیت مردم در خط مقدم خدمت حضور دارند.
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