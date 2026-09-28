دستگیری شکارچی متخلف در منطقه شکارممنوع دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان با همکاری همیاران محیط زیست، در جریان عملیاتی هدفمند یک شکارچی متخلف را که اقدام به شکار غیرمجاز در منطقه شکارممنوع شهرستان دشتستان کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: در جریان این عملیات، دو رأس «کل» از گونه‌های حفاظت‌شده و تحت حمایت که به صورت غیرمجاز شکار شده بودند، از متهم کشف و ضبط شد.

برخورد قانونی با متخلفان شکار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان نیز با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات وحش، شکار غیرمجاز گونه‌های تحت حمایت را از عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک منطقه دانست.

کامبیز عبدالهی اظهار کرد: تخریب محیط زیست و شکار غیرقانونی گونه‌های تحت حمایت، تهدیدی جدی برای اکوسیستم منطقه محسوب می‌شود و مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری همیاران محیط زیست، مقابله با این تخلفات را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: با متخلفانی که به حیات وحش و محیط زیست آسیب وارد می‌کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد و پرونده متخلف دستگیرشده نیز برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

عبدالهی از شهروندان و فعالان محیط زیست خواست در صورت مشاهده موارد شکار و صید غیرمجاز، مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه حفاظت مؤثرتر از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی منطقه فراهم شود.

پرونده این شکارچی متخلف برای رسیدگی قضایی در حال پیگیری است.