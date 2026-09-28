به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از فاز نخست طرح آبرسانی و تأمین آب اراضی کشاورزی دشت جایدر روز دوشنبه با حضور سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان، سیدحمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
محمد عزیزی، فرماندار پلدختر، در حاشیه این آیین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهرهبرداری از فاز نخست طرح آبرسانی دشت جایدر، اظهار داشت: این طرح با هدف تأمین پایدار آب، توسعه آبیاری مدرن و افزایش بهرهوری منابع آب در یکی از ظرفیتهای مهم کشاورزی شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: تکمیل این طرح میتواند زمینهساز افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی منطقه باشد.
جایدر در مسیر عبور از کشاورزی سنتی به آبیاری نوین
فرماندار پلدختر با اشاره به روند اجرای طرح آبرسانی دشت جایدر، گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و در مجموع یکهزار و ۹۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی دشت جایدر را تحت پوشش قرار میدهد.
عزیزی تصریح کرد: هدف اصلی این پروژه تنها انتقال آب نیست، بلکه ایجاد یک زیرساخت پایدار برای مدیریت منابع آب، توسعه روشهای نوین آبیاری و افزایش بهرهوری در اراضی کشاورزی منطقه است.
وی ادامه داد: در ساختار این طرح، یک ایستگاه مرکزی و پنج ایستگاه ثانویه پیشبینی شده و مجموع طول کانالهای آبرسانی به ۹ هزار و ۷۹۲ متر میرسد.
ظرفیت انتقال ۲ هزار و ۹۵۰ لیتر آب در ثانیه
فرماندار پلدختر به ظرفیت فنی طرح آبرسانی دشت جایدر اشاره کرد و یادآور شد: طول خط انتقال اصلی از ایستگاه مرکزی تا آبپخش یکهزار و ۸۷۰ متر است و ایستگاه مرکزی طرح نیز از ظرفیت انتقال ۲ هزار و ۹۵۰ لیتر آب در ثانیه برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از فاز نخست این پروژه، بخشی از مسیر پیشبینیشده برای تکمیل شبکه آبرسانی دشت جایدر را عملیاتی کرده و استمرار این روند میتواند ظرفیتهای ایجادشده را به مرحله بهرهبرداری کامل برساند.
۴۵۰ میلیارد تومان هزینه اجرای طرح؛ ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز
عزیزی با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجامشده در پروژه آبرسانی دشت جایدر، گفت: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است.
وی ادامه داد: برای تکمیل بخشهای باقیمانده و بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای طرح، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است که تأمین آن میتواند روند تکمیل پروژه را شتاب ببخشد.
فرماندار پلدختر ارزش روز این طرح را یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: اختلاف میان هزینههای انجامشده و ارزش روز پروژه، بیانگر اهمیت سرمایهگذاری صورتگرفته در ایجاد زیرساختهای پایدار بخش کشاورزی منطقه است.
کاهش مصرف آب و انرژی با توسعه آبیاری مدرن
وی یکی از دستاوردهای مهم طرح آبرسانی دشت جایدر را حرکت به سمت مدیریت علمی و اقتصادی آب دانست و افزود: توسعه شبکه آبیاری مدرن در سطح یکهزار و ۹۴۰ هکتار، کاهش هدررفت آب، صرفهجویی در مصرف انرژی و ساماندهی ایستگاههای پمپاژ محلی از مهمترین اهداف این پروژه است.
عزیزی گفت: با تکمیل شبکه، امکان استفاده هدفمندتر از منابع آب فراهم شده و کشاورزان منطقه میتوانند با تکیه بر روشهای نوین، بهرهوری بیشتری از اراضی خود داشته باشند.
پیشبینی ایجاد هزار شغل مستقیم و ۵ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم
فرماندار پلدختر به آثار اقتصادی طرح آبرسانی جایدر اشاره کرد و ادامه داد: پیشبینی میشود بهرهبرداری از این طرح زمینه ایجاد حدود یکهزار فرصت شغلی مستقیم و پنجهزار فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم کند.
وی یادآور شد: افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، ارتقای بهرهوری اراضی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال از مهمترین پیامدهای اقتصادی این پروژه خواهد بود و دشت جایدر میتواند با تکمیل زیرساختهای آبرسانی، سهم بیشتری در تولید و اقتصاد کشاورزی شهرستان ایفا کند.
تکمیل طرح جایدر؛ گام بعدی برای بهرهبرداری حداکثری
عزیزی تأکید کرد: فاز نخست طرح امروز به بهرهبرداری رسید، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید روند تأمین اعتبار و تکمیل بخشهای باقیمانده با جدیت دنبال شود.
وی گفت: تأمین اعتبار مورد نیاز به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان، گام مهم بعدی برای تکمیل این طرح است تا سرمایهگذاری انجامشده به بهرهبرداری حداکثری برسد و مردم و کشاورزان منطقه بتوانند از تمام ظرفیتهای ایجادشده بهرهمند شوند.
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