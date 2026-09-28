سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با همکاری بخشداری ارم و مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم، ایستگاه ویزیت رایگان در حاشیه تجمع مردمی تنگ ارم راه‌اندازی شد.

وی افزود: در این ایستگاه، خدمات ویزیت رایگان، کنترل فشار خون و قند خون، مشاوره بهداشتی و درمانی و توزیع دارو به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

بخشدار ارم تصریح کرد: هدف از این اقدام، خدمت‌رسانی به مردم، تسهیل دسترسی به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی برای اهالی و شرکت‌کنندگان در تجمع مردمی بود.

جعفری با قدردانی از همکاری مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم گفت: این مرکز با حضور تیم درمانی و استفاده از امکانات موجود، نقش مؤثری در ارائه خدمات به مردم داشت.

وی ادامه داد: در این برنامه، جمعی از مراجعه‌کنندگان ویزیت رایگان شدند و بسته‌های دارویی و بهداشتی میان آنان توزیع شد.

بخشدار ارم در پایان گفت: در صورت فراهم بودن شرایط، برنامه‌های مشابه با همکاری بخشداری ارم و مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم در مناسبت‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.