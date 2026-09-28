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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

اجتماع دانشجویان مشهد همراه با اهتزاز پرچم

اجتماع دانشجویان مشهد همراه با اهتزاز پرچم

مشهد- اجتماع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با عنوان بعثت دانشگاهیان در حمایت از پرچم و نظام جمهوری اسلامی ایران در محل این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه همزمان با گرامیداشت «روز پرچم»، جمعی از دانشگاهیان مشهد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گردهم آمدند و با برگزاری اجتماع، اعتراض خود را نسبت به اتفاقات رخ‌داده در جریان جنگ تحمیلی و حمله به نهاد علم اعلام کردند.

در این اجتماع که همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها برگزار شد، دانشگاهیان با حضور در فضای دانشگاه، شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

مراسم با حضور جمع قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و با محوریت اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و فضای دانشگاه شاهد حضور پرشور و وحدت‌بخش دانشجویان بود.

کد مطلب 6961739

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