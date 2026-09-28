اجتماع دانشجویان مشهد همراه با اهتزاز پرچم

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه همزمان با گرامیداشت «روز پرچم»، جمعی از دانشگاهیان مشهد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گردهم آمدند و با برگزاری اجتماع، اعتراض خود را نسبت به اتفاقات رخ‌داده در جریان جنگ تحمیلی و حمله به نهاد علم اعلام کردند.

در این اجتماع که همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها برگزار شد، دانشگاهیان با حضور در فضای دانشگاه، شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

مراسم با حضور جمع قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و با محوریت اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و فضای دانشگاه شاهد حضور پرشور و وحدت‌بخش دانشجویان بود.