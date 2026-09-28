به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی عصر دوشنبه در آیین افتتاح فاز نخست طرح آبرسانی دشت جایدر، این پروژه را یکی از نتایج برنامهریزی توسعهای استان لرستان دانست و اظهار کرد: تکمیل طرحهای آبرسانی و ایستگاههای پمپاژ میتواند هزاران هکتار از اراضی دیم منطقه را به آبی تبدیل کرده و زمینهساز تحول در کشاورزی، اشتغال و اقتصاد مردم دو شهرستان شود.
وی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس اقدامات انجامشده، افزود: اصحاب رسانه در همه صحنهها حضور دارند و با انعکاس فعالیتها و اقدامات مسئولان، مردم را در جریان روند خدمترسانی و اجرای طرحهای توسعهای قرار میدهند.
«جایدر»؛ یکی از ثمرات برنامهریزی توسعهای استان
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه توسعهای تدوینشده از سوی استاندار لرستان، ادامه داد: استاندار لرستان از ابتدای حضور در استان، برنامهای برای توسعه تدوین کرد و پس از برگزاری جلسات شورای برنامهریزی، اهداف و اولویتهای استان در قالب برش شهرستانی به فرمانداران ابلاغ شد.
کاظمی یادآور شد: اجرای طرح آبرسانی دشت جایدر را میتوان یکی از نتایج همین نگاه برنامهمحور دانست و لازم است از استاندار لرستان و تمامی مدیران و مجموعههایی که برای به ثمر رسیدن این پروژه تلاش کردند، قدردانی شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید اقدامات و تلاشهای انجامشده نادیده گرفته شود، خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و امروز مردم آثار و ثمرات آن را در منطقه مشاهده میکنند.
مدیریت آب؛ پیششرط توسعه پایدار کشاورزی
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس درباره تأمین آب مورد نیاز کشاورزان نیز گفت: در زمینه کشت پاییزه، با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای ناشی از کاهش بارندگی، موضوع باید مدیریت شود؛ اما برای کشت بهاره، در صورت اعلام جهاد کشاورزی و با نظارت این دستگاه و آب منطقهای، امکان برنامهریزی برای کشت وجود خواهد داشت.
کاظمی به پیگیریهای انجامشده برای تعیین سهم این دو شهرستان از سد معشوره اشاره کرد و افزود: سهم پلدختر و معمولان از سد معشوره ۷۲ میلیون مترمکعب تعیین و بهصورت رسمی ابلاغ شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر ایستگاههای پمپاژ محلی، صنعتی و سنتی حدود ۱۵ میلیون مترمکعب و ایستگاههای مرتبط با جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب مصرف میکنند و با تنظیم منابع بالادست، ظرفیت مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی منطقه وجود خواهد داشت.
بهرهبرداری از ایستگاههای پمپاژ؛ مطالبه جدی مردم
کاظمی خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، بهرهبرداری از ایستگاههای پمپاژ واشیان، چممهر و جایدر را از مطالبات مهم مردم عنوان کرد و ادامه داد: انتظار میرود این طرحها هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند تا مردم روستاهای منطقه از ثمرات سرمایهگذاریها و اقدامات انجامشده بهرهمند شوند.
وی همچنین سدهای چولهول و بنلار را از دیگر مطالبات اساسی مردم پلدختر و معمولان دانست و یادآور شد: این موضوعات با وزیر نیرو و معاونان وی مطرح و پیگیری شده و انتظار میرود مطالعات سد چولهول تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس تصریح کرد: این سدها باید در برنامههای آتی وزارت نیرو قرار گیرند و برای تأمین آب آشامیدنی پلدختر و معمولان نیز موضوع سد چولهول از مسیر اخذ ردیف ماده ۲۳ با جدیت دنبال شود.
تبدیل ۶ هزار هکتار اراضی دیم به آبی
کاظمی با اشاره به ظرفیت ایستگاههای پمپاژ جهاد کشاورزی گفت: جهاد کشاورزی هشت ایستگاه را در شهرستان مطالعه کرده است و انتظار داریم این طرحها اولویتبندی شوند و ایستگاه پمپاژ رنگینبان در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر هر سال حداقل دو ایستگاه پمپاژ جهاد کشاورزی در شهرستان به بهرهبرداری برسد، روند تبدیل اراضی دیم به آبی شتاب خواهد گرفت.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس یادآور شد: سه پروژه ایستگاه پمپاژ واشیان، جایدر و چممهر که مربوط به وزارت نیرو است، در کنار هشت پروژه جهاد کشاورزی، در صورت تکمیل و بهرهبرداری میتواند حدود ۶ هزار هکتار از اراضی دیم پلدختر و معمولان را به اراضی آبی تبدیل کند؛ اتفاقی که آثار مهمی در افزایش تولید، اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.
پروژههای جدید؛ از راهسازی تا صنایع بزرگ
وی به دیگر طرحهای در دست اجرای منطقه اشاره کرد و ادامه داد: هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی، قطعه نخست محور خرمآباد ـ معمولان با اعتباری حدود ۲ هزار میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
کاظمی گفت: تا پایان مهر یا اوایل آبان نیز کارخانه آهک هیدراته در جنوب شهرستان به بهرهبرداری میرسد و در آبانماه، عملیات اجرایی پالایشگاه ۲۰ هزار بشکهای در شهرک صنعتی پلدختر آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: اجرای این پروژهها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد امید در میان مردم باشد و انتظار میرود طرحهایی که در دستور کار مدیریت استان قرار دارند، یکی پس از دیگری به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسند.
همدلی مسئولان؛ شرط عبور از موانع توسعه
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: شرایط دولت و محدودیتهای ناشی از تحریمها را میدانیم، اما اجرای چنین پروژههایی نشان میدهد با وجود محدودیتها، مسیر خدمترسانی و توسعه متوقف نشده است.
کاظمی افزود: پیگیری نمایندگان مجلس، همدلی و اتحاد میان مسئولان شهرستان و استان و همراهی مجموعه مدیریت اجرایی، مسیر توسعه را هموار میکند.
وی ادامه داد: مجمع نمایندگان نیز بهعنوان یکی از حلقههای ارتباطی مردم با ساختار حاکمیت، وظیفه دارد مطالبات و پروژههای منطقه را از طریق جلسات با وزرا، استاندار و مسئولان ملی دنبال کند.
نماینده مردم پلدختر و معمولان تصریح کرد: توسعه بدون همدلی، همراهی، حمایت و پشتیبانی مسئولان، نمایندگان، استانداری و ائمه جمعه امکانپذیر نیست و همه باید در یک مسیر مشترک برای پیشرفت منطقه حرکت کنند.
نقد سازنده، مکمل مسیر توسعه است
کاظمی خاطرنشان کرد: نقد همراه با پیشنهاد میتواند به اصلاح امور و تسریع روند توسعه کمک کند و نباید نقد دلسوزانه را در مقابل خدمت قرار داد.
وی یادآور شد: مردم باید تلاش مدیران و مسئولانی را که متناسب با ظرفیت و امکانات برای منطقه کار میکنند، ببینند و قدردان خدمات آنان باشند؛ چراکه استمرار توسعه نیازمند همکاری، همدلی و حمایت متقابل میان مردم و مسئولان است.
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