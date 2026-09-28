به گزارش خبرنگار مهر، احمد ستاری شامگاه دوشنبه در حاشیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه این هنر اظهار کرد: موغام تنها به یک منطقه جغرافیایی محدود نیست و در بخش‌هایی از جهان اسلام و کشورهای مختلف از جمله اندونزی، چین، ژاپن، کشورهای عربی، هند، افغانستان، ترکیه و مناطق بالکان نیز شناخته شده است.

موغام هنر پیوند انسان‌ها است

وی با بیان اینکه موغام می‌تواند انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کند، افزود: هنر زمانی اثرگذاری واقعی خود را نشان می‌دهد که از دل هنرمند و جامعه بجوشد و بتواند احساسات مشترک انسانی را به مخاطب منتقل کند.

داور بخش خوانندگی ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام ادامه داد: موغام از این ظرفیت برخوردار است که به عنوان یک زبان مشترک فرهنگی، زمینه ارتباط و همدلی میان مردم را فراهم کند و به همین دلیل استمرار رویدادهای مرتبط با این هنر اهمیت زیادی دارد.

ستاری ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره موغام در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کرده و ابعاد آن گسترش یابد و زمینه حضور هنرمندان و استعدادهای بیشتری در این رویداد فراهم شود.

جشنواره موغام نشانه تداوم حیات فرهنگی است

وی برگزاری جشنواره موغام در شرایط کنونی را نشانه استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانست و گفت: برگزاری چنین رویدادی نشان می‌دهد که جریان فرهنگ و هنر همچنان زنده است و جامعه به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه می‌دهد.

ستاری افزود: وقتی یک جشنواره هنری برگزار می‌شود، در واقع این پیام منتقل می‌شود که جامعه دارای حیات فرهنگی است و هنر همچنان می‌تواند در میان مردم حضور داشته باشد و نقش خود را ایفا کند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری ایران اظهار کرد: ایران در طول تاریخ سهم مهمی در شکل‌گیری و گسترش فرهنگ، تمدن و هنر داشته است و موغام نیز از جمله هنرهایی است که باید درباره ریشه‌ها و جایگاه آن در فرهنگ ایران با دقت بیشتری سخن گفت.

مفاهیم حماسی در نغمه‌های موغام

داور بخش خوانندگی جشنواره موغام با اشاره به مفاهیم حماسی موجود در این موسیقی گفت: در برخی دستگاه‌ها و مقام‌های موغام، از جمله چهارگاه، مفاهیمی همچون حماسه، جنگ و رویارویی بازتاب پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این مفاهیم به معنای علاقه به جنگ نیست، بلکه بیانگر دفاع از سرزمین و ایستادگی در برابر تعرض است؛ اگر کسی به سرزمین و مردم یک کشور تعرض کند، دفاع از آن سرزمین یک ضرورت است و این مفاهیم در برخی نغمه‌های موغام نیز انعکاس پیدا کرده‌اند.

ستاری در عین حال تأکید کرد که محتوای موغام تنها به مفاهیم حماسی محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف این هنر، مفاهیم انسانی، زندگی، عاطفه و نگاه به انسان را نیز در خود جای داده است.

مسئولیت اجتماعی هنرمندان

وی با اشاره به نقش هنرمندان در جامعه گفت: هنرمند نیز مانند دیگر اعضای جامعه در برابر مردم و سرزمین خود مسئولیت دارد و هر فرد باید متناسب با توانایی و تخصص خود برای جامعه و کشورش تلاش کند.

داور ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام افزود: فعالیت هنرمند در عرصه فرهنگ و هنر نیز می‌تواند بخشی از تلاش برای تقویت هویت فرهنگی جامعه باشد و هنرمندان باید از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم انسانی و فرهنگی به نسل‌های آینده استفاده کنند.

ستاری همچنین بر ضرورت توجه به استعدادهای جوان در حوزه موسیقی تأکید کرد و گفت: استمرار جشنواره‌ها می‌تواند فرصتی برای شناسایی و معرفی هنرمندان جوان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در عرصه حرفه‌ای موسیقی باشد.