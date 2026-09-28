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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

ستاری: موغام هنرِ پیوند انسان‌ها و حیات فرهنگی جامعه است

ستاری: موغام هنرِ پیوند انسان‌ها و حیات فرهنگی جامعه است

تبریز- داور بخش خوانندگی ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام گفت: موغام هنری فراتر از مرزهای جغرافیایی است که با پیوند انسان‌ها، مفاهیم انسانی و حیات فرهنگی جامعه را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ستاری شامگاه دوشنبه در حاشیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه این هنر اظهار کرد: موغام تنها به یک منطقه جغرافیایی محدود نیست و در بخش‌هایی از جهان اسلام و کشورهای مختلف از جمله اندونزی، چین، ژاپن، کشورهای عربی، هند، افغانستان، ترکیه و مناطق بالکان نیز شناخته شده است.

موغام هنر پیوند انسان‌ها است

وی با بیان اینکه موغام می‌تواند انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کند، افزود: هنر زمانی اثرگذاری واقعی خود را نشان می‌دهد که از دل هنرمند و جامعه بجوشد و بتواند احساسات مشترک انسانی را به مخاطب منتقل کند.

داور بخش خوانندگی ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام ادامه داد: موغام از این ظرفیت برخوردار است که به عنوان یک زبان مشترک فرهنگی، زمینه ارتباط و همدلی میان مردم را فراهم کند و به همین دلیل استمرار رویدادهای مرتبط با این هنر اهمیت زیادی دارد.

ستاری ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره موغام در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کرده و ابعاد آن گسترش یابد و زمینه حضور هنرمندان و استعدادهای بیشتری در این رویداد فراهم شود.

جشنواره موغام نشانه تداوم حیات فرهنگی است

وی برگزاری جشنواره موغام در شرایط کنونی را نشانه استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانست و گفت: برگزاری چنین رویدادی نشان می‌دهد که جریان فرهنگ و هنر همچنان زنده است و جامعه به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه می‌دهد.

ستاری افزود: وقتی یک جشنواره هنری برگزار می‌شود، در واقع این پیام منتقل می‌شود که جامعه دارای حیات فرهنگی است و هنر همچنان می‌تواند در میان مردم حضور داشته باشد و نقش خود را ایفا کند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری ایران اظهار کرد: ایران در طول تاریخ سهم مهمی در شکل‌گیری و گسترش فرهنگ، تمدن و هنر داشته است و موغام نیز از جمله هنرهایی است که باید درباره ریشه‌ها و جایگاه آن در فرهنگ ایران با دقت بیشتری سخن گفت.

مفاهیم حماسی در نغمه‌های موغام

داور بخش خوانندگی جشنواره موغام با اشاره به مفاهیم حماسی موجود در این موسیقی گفت: در برخی دستگاه‌ها و مقام‌های موغام، از جمله چهارگاه، مفاهیمی همچون حماسه، جنگ و رویارویی بازتاب پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این مفاهیم به معنای علاقه به جنگ نیست، بلکه بیانگر دفاع از سرزمین و ایستادگی در برابر تعرض است؛ اگر کسی به سرزمین و مردم یک کشور تعرض کند، دفاع از آن سرزمین یک ضرورت است و این مفاهیم در برخی نغمه‌های موغام نیز انعکاس پیدا کرده‌اند.

ستاری در عین حال تأکید کرد که محتوای موغام تنها به مفاهیم حماسی محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف این هنر، مفاهیم انسانی، زندگی، عاطفه و نگاه به انسان را نیز در خود جای داده است.

مسئولیت اجتماعی هنرمندان

وی با اشاره به نقش هنرمندان در جامعه گفت: هنرمند نیز مانند دیگر اعضای جامعه در برابر مردم و سرزمین خود مسئولیت دارد و هر فرد باید متناسب با توانایی و تخصص خود برای جامعه و کشورش تلاش کند.

داور ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام افزود: فعالیت هنرمند در عرصه فرهنگ و هنر نیز می‌تواند بخشی از تلاش برای تقویت هویت فرهنگی جامعه باشد و هنرمندان باید از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم انسانی و فرهنگی به نسل‌های آینده استفاده کنند.

ستاری همچنین بر ضرورت توجه به استعدادهای جوان در حوزه موسیقی تأکید کرد و گفت: استمرار جشنواره‌ها می‌تواند فرصتی برای شناسایی و معرفی هنرمندان جوان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در عرصه حرفه‌ای موسیقی باشد.

کد مطلب 6961854

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