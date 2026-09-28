داور جشنواره موغام:هنرمند باید در روزهای سخت در کنار مردم و وطن بایستد

به گزارش خبرنگار مهر، داود اجلالی شامگاه دوشنبه در حاشیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در تبریز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور استعدادهای جدید در این دوره از جشنواره اظهار کرد: در این دوره شاهد جلوههای تازهای از موسیقی موغام و حضور هنرمندان و استعدادهای جدیدی هستیم که فرصت یافتهاند توانمندیهای خود را در برابر مخاطبان و داوران به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه موغام بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم است، افزود: این موسیقی پیوند عمیقی با ادبیات، فرهنگ و تمدن دارد و توجه به آن میتواند نسل امروز را با ریشههای فرهنگی و گذشته خود بیشتر آشنا کند.
موغام؛ پیوند نسل امروز با ریشههای فرهنگی
داور بخش خوانندگی ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام ادامه داد: موسیقی موغام تنها یک گونه هنری نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی است که عناصر مختلفی از فرهنگ و هویت جامعه را در خود حفظ کرده است.
اجلالی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنوارههایی از این دست میتواند زمینه آشنایی نسل جوان با ظرفیتهای فرهنگی و هنری جامعه را فراهم کرده و موجب شود ارتباط نسل جدید با میراث فرهنگی و هنری گذشته استمرار پیدا کند.
وی بر ضرورت تداوم فعالیتهای فرهنگی و هنری در شرایط دشوار تأکید کرد و گفت: در روزهای سخت نیز باید جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی برگزار شوند و هنرمندان در صحنه حضور داشته باشند تا نشان داده شود جریان فرهنگ و هنر متوقف نشده است.
هنر میتواند امید را در جامعه تقویت کند
اجلالی با اشاره به نقش هنر در تقویت روحیه عمومی جامعه اظهار کرد: در شرایط دشوار، حفظ روحیه مردم اهمیت زیادی دارد و هنر میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: خوانندگان و نوازندگان موغام با حضور در صحنه میتوانند بخشی از امید و انگیزه مورد نیاز جامعه را تقویت کنند و نشان دهند که فعالیت فرهنگی و هنری همچنان ادامه دارد.
داور جشنواره موغام ادامه داد: هنرمند باید بتواند در شرایط مختلف اجتماعی نقش خود را ایفا کند و هنر را به ابزاری برای ارتباط با مردم و تقویت روحیه جامعه تبدیل کند.
هنرمند در کنار مردم و وطن
اجلالی با بیان اینکه موغام میتواند به هنرمند شهامت و جسارت ببخشد، گفت: این هنر به هنرمند یادآوری میکند که در روزهای دشوار نیز در کنار مردم و وطن خود قرار داشته باشد و مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکند.
وی افزود: هنرمند نباید تنها در روزهای آرام و شرایط مناسب در کنار جامعه باشد، بلکه در روزهای سخت نیز باید با استفاده از ظرفیت هنر در کنار مردم قرار گیرد و سهم خود را در تقویت روحیه عمومی ایفا کند.
داور بخش خوانندگی ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام همچنین با اشاره به نقش استادان و هنرمندان در برگزاری این رویداد اظهار کرد: برگزاری این جشنواره حاصل همراهی مجموعهای از هنرمندان، استادان و دستگاههای فرهنگی است و این همکاری میتواند به تداوم و تقویت جایگاه موسیقی موغام کمک کند.
ضرورت حمایت از جریانهای فرهنگی
اجلالی بر ضرورت حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری تأکید کرد و گفت: استمرار جشنوارهها فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای جدید، ایجاد انگیزه در میان هنرمندان جوان و معرفی ظرفیتهای موسیقی موغام فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: هنرمندان در هر شرایطی وظیفه دارند در کنار مردم و جامعه خود باشند و از ظرفیت هنر برای تقویت هویت فرهنگی و اعتلای نام وطن استفاده کنند.
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