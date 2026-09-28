بخش اندکی از ۱۰ هزار مسجد کشور فعالیت پر جاذبه قرآنی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در افتتاحیه رویداد اقوم با حضور امامان جمعه ۳۲ شهر کشور در سخنانی با اشاره به عظمت اجتماعات قرآنی اظهار کرد: عظمت هر مجمعی به موضوع آن مرتبط است و چه موضوعی بالاتر از قرآن کریم؛ به‌ویژه اگر جمعی توفیق داشته باشند برای این مائده عرشی سفره‌داری کند و این سفره را در بیت صاحب قرآن پهن کنند، کار باعظمت‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه انس با قرآن و دریافت لطائف قرآنی از دوران کودکی و نوجوانی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: این جلسه و هدفی که برای آن تعیین شده، از اهداف درجه یک است و اگر در محور مخاطب به سمت انجام سفارش امام صادق(ع) حرکت کنیم، باید انس با قرآن و دریافت لطائف قرآنی را از دوران کودکی و نوجوانی دنبال کنیم.

حاج علی‌اکبری با اشاره به شرایط تاریخی انقلاب اسلامی گفت: ما خوشبخت‌ترین نسلی هستیم که چنین تجربه‌ای را مشاهده کرده‌ایم. وقتی فکر می‌کنیم در این برهه از تاریخ چنین تجربه‌ای برای مؤمنین رقم خورده است، قلب انسان لبریز از شوق و زبانش لبریز از شکر می‌شود.

وی ادامه داد: سابقه نداشته است که انقلابی به نام قرآن شکل بگیرد و حاصل آن تأسیس نظامی به نام قرآن، طبق راهنمایی عترت و متصل به سلسله ولایت باشد. امام راحل فرمودند «کتاب انقلاب ما قرآن کریم است.»

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به شخصیت امام خمینی(ره) اظهار کرد: باید شخصیت برجسته‌ای را درک کرد که به توفیق الهی جامعه‌ای را برای تحقق خواست خداوند بسیج کرد و در برابر تمام جریان‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زمان خود این پرچم را برافراشت.

وی افزود: وقتی به شخصیت امام راحل نگاه می‌کنیم، جلوه برجسته‌ای از شخصیت ایشان، بُعد قرآنی است. همه ابعاد در وجود ایشان جمع بود و یکی از ویژه‌ترین مقاصد قرآنی ایشان، تأسیس نظامی طبق نقشه الهی بود.

حاج علی‌اکبری با اشاره به شخصیت قرآنی آیت‌الله شاه‌آبادی گفت: هرکس بخواهد باطن حرکت امام را مطالعه کند، باید به سراغ مطالعه اندیشه‌های آیت‌الله شاه‌آبادی برود.

وی تربیت هزاران جوان در مسیر جهاد و شهادت را یکی از دستاوردهای مهم نهضت امام خمینی(ره) دانست و گفت: یکی از فتح‌الفتوح‌های امام، تربیت هزاران جوانی است که در جریان جهاد و شهادت به مقصد رسیدند. این اتفاق با نفس رحمانی آن رجل قرآنی رقم خورد و این جوانان اوج گرفتند و پرواز کردند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: برخی افراد سال‌ها عمر می‌گذارند، اما آنچه امام انجام داد، کاری بود که هیچ فقیهی در عالم پرستاره شیعه نتوانست انجام دهد. شخصیت‌هایی مانند حاج قاسم تربیت شدند و در کنار آنها نیز افراد بسیار ناشناخته‌ای وجود دارند که تربیت‌یافتگان این مکتب هستند.

وی با اشاره به حسرت امام خمینی(ره) درباره بهره‌گیری از قرآن گفت: وقتی امام می‌خواهد حسرت بخورد، این است که آن‌طور که باید و شاید از قرآن استفاده نکرده است. ما نیز چه حسرتی می‌خوریم که نتوانستیم با این ضرب‌آهنگ و همراهی با کسی که فانی در قرآن کریم بود، حرکت کنیم.

حاج علی‌اکبری در ادامه با اشاره به رهبر شهید اظهار کرد: خداوند پس از امام خمینی کسی را در کسوت امامت روزی ما کرد که از تربیت‌یافتگان همین مکتب و از جنسی از اجتهاد با همان خصوصیات بود. امام شهید و عزیز ما نیز هرچه از عمر مبارکشان گذشت، قرآنی‌تر شدند.

وی افزود: رهبر شهید ما صاحب سبک و سبک‌شناس بودند و گاهی در قامت یک منتقد نسبت به برخی تلاوت‌ها نیز اظهارنظر داشته‌اند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به دستاوردهای فعالیت‌های قرآنی پس از انقلاب گفت: محصول این هدف‌گذاری‌ها و اهتمام‌ها، اتفاقات بزرگی است. کشور از نظر بهره‌مندی از قاریان درجه یک جهانی در گذشته در چه جایگاهی بود و امروز به کجا رسیده است.

وی خطاب به ائمه جمعه تأکید کرد: ما امام‌جمعه‌ها به نوعی امتداد حرکت رهبری هستیم و وظیفه بزرگی بر دوش داریم. با یک کار معمولی، آنچه از ما خواسته شده امکان‌پذیر نیست. اگر طبق دلالت‌های رهبر شهید و امام عمل می‌کردیم و سازمان‌های عریض و طویل نیز به همین مسیر وارد می‌شدند، امروز عالم دیگری را تجربه می‌کردیم.

حاج علی‌اکبری با اشاره به نقش مساجد گفت: کسانی که در ارتباط با قرآن کریم به زیست قرآنی دست پیدا کردند، به برکت مسجد و انس با خانه خدا به این نقطه رسیدند.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر نقش مساجد تصریح کرد: امام شهید با کلیدواژه «هر مسجد، پایگاه قرآنی» توقع داشتند هر مسجد واقعاً پایگاه قرآن باشد، یعنی از کودکانی که به مسجد می‌آیند، جلسات قرآن داشته باشند و در ادامه حفظ، تدبر و سایر فعالیت‌های قرآنی دنبال شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه افزود: اکنون حدود ۷۵ هزار مسجد ثبت‌شده داریم، اما کمتر از ۱۰ هزار مسجد از نظر فعالیت قرآنی سر و سامان دارند و از این تعداد نیز تنها بخش اندکی می‌توانند ادعا کنند که کار قرآنی و برنامه قرآنی قوی و پرجاذبه دارند.

وی با بیان اینکه مسیر پیش‌رو نیازمند تربیت انسان قرآنی است، اظهار کرد: هیچ راهی برای رسیدن به قله جز تربیت شایسته انسان قرآنی نداریم. در این مسیر باید همه اهل معرفت و معنا دست به دست هم دهند و در یک حرکت برنامه‌ریزی‌شده، قوی و پرشتاب حرکت کنند.

حاج علی‌اکبری تأکید کرد: تا خودمان قرآنی نباشیم، اتفاق کاملی رخ نمی‌دهد و این موضوع صرفاً با زیست طلبگی و مانند آن محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی در شهرها گفت: شهرها تا زمانی که زیر انوار قرآن قرار بگیرند، فاصله دارند. شیاطین هر روز متخصص‌تر، فنی‌تر و مجهزتر در میدان حاضر می‌شوند و اگر بخواهیم با قواعد و روش‌های یکی دو دهه پیش حرکت کنیم و انتظار نتیجه داشته باشیم، این جبهه ناتراز خواهد بود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین به موضوع تربیت حافظان قرآن اشاره کرد و گفت: مسئله ۱۰ میلیون حافظ قرآن از سوی رهبر انقلاب مطرح و بر حفظ کل قرآن تأکید شده است. در یک مسجد در تهران، جمعی از بانوان خانه‌دار همت کردند و توانستند ۳۰ تا ۴۰ حافظ کل قرآن تربیت کنند که این معجزه مسجد و قرآن است.