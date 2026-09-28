به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عصر امروز دوشنبه در آیین کلنگزنی واحد پرورش گاو شیری در منطقه «قلعهنصیر» شهرستان معمولان اظهار کرد: این طرح با ظرفیت دو هزار رأس کل گله و یک هزار رأس دام مولد طراحی شده است که با بهرهبرداری از آن، ظرفیت تولید شیر استان حدود ۱۳ هزار تن و ظرفیت تولید گوشت قرمز نیز ۲۵۰ تن افزایش خواهد یافت.
سرمایهگذاری ۲.۵ همتی در واحد پرورش گاو شیری
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی این پروژه افزود: اجرای این طرح مستلزم ۲.۵ همت سرمایهگذاری است و با حمایتهای استاندار لرستان و نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، ۱۱ هکتار از اراضی ملی برای سرمایهگذاری در اختیار هلدینگ صنایع شیر ایران قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: پیشبینی میشود این واحد طی ۲۴ ماه به بهرهبرداری برسد و زمینه اشتغالزایی برای ۲۰۰ نفر را فراهم کند.
ظرفیت لرستان برای توسعه دامپروری صنعتی
صیادی با تأکید بر ظرفیتهای بالای استان در حوزه دامپروری تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای بسیار خوب استان لرستان، بهویژه در منطقه لرستان منهای جنوب، پرورش صنعتی دامهای سنگین است.
وی گفت: از همه سرمایهگذارانی که در این زمینه تخصص دارند دعوت میکنیم پای کار بیایند؛ چراکه سازمان جهاد کشاورزی در راستای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، بستهای حمایتی شامل اراضی ملی، تسهیلات بانکی و بهرهگیری از نیروی کار مستعد و ارزان منطقه را برای جذب سرمایهگذاران متخصص تدوین کرده است.
جهاد کشاورزی در کنار سرمایهگذاران میماند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با قدردانی از دستاندرکاران اجرای این طرح تأکید کرد: ما بهعنوان متولی بخش کشاورزی وظیفه داریم پیگیری کنیم تا مقدمات ایجاد این واحدها فراهم شود و پس از واگذاری نیز حتماً در کنار سرمایهگذاران خواهیم بود تا این طرح بزرگ به بهرهبرداری برسد.
صیادی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر تقویت امنیت غذایی از طریق افزایش تولید شیر و گوشت، از طریق ایجاد اشتغال برای جوانان و ارائه الگوی آموزشی برای سرمایهگذاران آینده، تأثیرات بسیار مثبتی بر توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
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