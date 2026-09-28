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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

واحد پرورش گاو شیری در «معمولان» کلنگ‌زنی شد

واحد پرورش گاو شیری در «معمولان» کلنگ‌زنی شد

معمولان- واحد پرورش گاو شیری در شهرستان «معمولان» کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عصر امروز دوشنبه در آیین کلنگ‌زنی واحد پرورش گاو شیری در منطقه «قلعه‌نصیر» شهرستان معمولان اظهار کرد: این طرح با ظرفیت دو هزار رأس کل گله و یک هزار رأس دام مولد طراحی شده است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تولید شیر استان حدود ۱۳ هزار تن و ظرفیت تولید گوشت قرمز نیز ۲۵۰ تن افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری ۲.۵ همتی در واحد پرورش گاو شیری

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی این پروژه افزود: اجرای این طرح مستلزم ۲.۵ همت سرمایه‌گذاری است و با حمایت‌های استاندار لرستان و نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، ۱۱ هکتار از اراضی ملی برای سرمایه‌گذاری در اختیار هلدینگ صنایع شیر ایران قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود این واحد طی ۲۴ ماه به بهره‌برداری برسد و زمینه اشتغال‌زایی برای ۲۰۰ نفر را فراهم کند.

ظرفیت لرستان برای توسعه دامپروری صنعتی

صیادی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای استان در حوزه دامپروری تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان لرستان، به‌ویژه در منطقه لرستان منهای جنوب، پرورش صنعتی دام‌های سنگین است.

وی گفت: از همه سرمایه‌گذارانی که در این زمینه تخصص دارند دعوت می‌کنیم پای کار بیایند؛ چراکه سازمان جهاد کشاورزی در راستای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، بسته‌ای حمایتی شامل اراضی ملی، تسهیلات بانکی و بهره‌گیری از نیروی کار مستعد و ارزان منطقه را برای جذب سرمایه‌گذاران متخصص تدوین کرده است.

جهاد کشاورزی در کنار سرمایه‌گذاران می‌ماند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای این طرح تأکید کرد: ما به‌عنوان متولی بخش کشاورزی وظیفه داریم پیگیری کنیم تا مقدمات ایجاد این واحدها فراهم شود و پس از واگذاری نیز حتماً در کنار سرمایه‌گذاران خواهیم بود تا این طرح بزرگ به بهره‌برداری برسد.

صیادی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر تقویت امنیت غذایی از طریق افزایش تولید شیر و گوشت، از طریق ایجاد اشتغال برای جوانان و ارائه الگوی آموزشی برای سرمایه‌گذاران آینده، تأثیرات بسیار مثبتی بر توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.

کد مطلب 6961856

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