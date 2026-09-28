به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قاسمی دوشنبه شب در بازدید از نمایشگاه و یادمان بصری شهدای والامقام شهر الوند که در مبادی ورودی ساختمان فرمانداری شهرستان البرز برپا شده است، اظهار کرد: این اقدام فرهنگی و ارزشی با ابتکار فرمانداری شهرستان البرز انجام شده تا ورودی این مجموعه به‌عنوان خانه ملت و کانون پیگیری مطالبات عمومی، مزین به تمثال شهدای والامقام باشد.

وی افزود: گذر روزانه مراجعان و شهروندان از کنار تصاویر شهدا، پیوندی میان زندگی جاری مردم با آرمان‌های ماندگار شهادت ایجاد می‌کند و یادآور این حقیقت است که ثبات، امنیت و فرصت خدمتگزاری امروز، مرهون خون پاک شهدایی است که در آوردگاه‌هایی همچون جنگ رمضان در برابر دشمنان این مرز و بوم ایستادند.

فرماندار شهرستان البرز مواجهه مردم و مسئولان با تصاویر شهدای والامقام و شهدای اخیر را تلنگری معنوی برای صیانت از ارزش‌ها و تقویت نگاه جهادی دانست و گفت: نظاره این تصاویر در لحظه ورود به فضای اداری، یادآور امانت سنگینی است که بر دوش کارگزاران قرار دارد و به مراجعان نیز اطمینان می‌دهد که گره‌گشایی از مسائل و احترام به حقوق مردم، سرلوحه خدمتگزاران در این مجموعه است.

قاسمی در پایان، تجدید میثاق با شهدا در آستانه ورود به فضای اداری را گامی در مسیر ترویج مسئولیت‌پذیری و زنده نگه داشتن فرهنگ حماسه دانست و تصریح کرد: پاسداشت واقعی نام و مرام شهدا تنها در سایه کار بی‌وقفه، خدمت صادقانه و گره‌گشایی مؤمنانه از امور مردم شهرستان تجلی خواهد یافت.

