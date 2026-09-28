https://mehrnews.com/x3dbyH ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6961806 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ دویست و دوازدهمین شب تجمع مردم بجنورد بجنورد- دویست و دوازدهمین شب تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6961806 کپی شد مطالب مرتبط نوری: شهدای جنگ اخیر الگوی تربیتی نسل جوان هستند دویستودوازدهمین شب اجتماع مردم سنندج در میدان آزادی پورامینی: حضور مردم در میدان، نماد مقاومت و عمل صالح است ریحانی: دشمن با اشتباه محاسباتی جنگ علیه ایران را آغاز کرد دویست و سیزدهمین شب تجمع مردم انقلابی بجنورد دویست و یازدهمین شب تجمع مردم بجنورد برچسبها تجمع مردمی بجنورد ایران
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