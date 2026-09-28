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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

دویست و دوازدهمین شب تجمع مردم بجنورد

دویست و دوازدهمین شب تجمع مردم بجنورد

بجنورد- دویست و دوازدهمین شب تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی برگزار شد.

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کد مطلب 6961806

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