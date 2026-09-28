نوری: شهدای جنگ اخیر الگوی تربیتی نسل جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری پیش از ظهر دوشنبه در آیین پنجمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان شمالی اظهار کرد: نویسندگان با قلم و فیلمسازان با ساخت فیلم و تولید آثار تصویری میتوانند زندگی و سیره شهدا را برای نسلهای آینده روایت کنند و مهم این است که هر فرد متناسب با جایگاه و توانایی خود در این مسیر گام بردارد.
وی در ادامه افزود: باید از این ظرفیت ارزشمند فرهنگی برای هدایت و تربیت نسلهای آینده بهره گرفت و شهدای جنگهای اخیر برای نسل نوجوان و جوان ملموستر هستند.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان امروز بخشی از این حوادث را از نزدیک لمس کردهاند و میتوان از شخصیت، سیره و فداکاری این شهدا به عنوان الگوهای تربیتی و فرهنگی در مدارس، دانشگاهها و دیگر عرصههای اجتماعی استفاده کرد.
نوری همچنین بر ضرورت ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان تأکید کرد و گفت: استقامت و مقاومت ملت ایران در برابر زورگویان، عامل حفظ عزت، اقتدار و سربلندی کشور است و دشمنان به هیچ چیزی پایبند نیستند و از هیچ دسیسهای فروگذار نکرده و همواره ملت ایران را تهدید کردهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زورگویان تاریخ در برابر ملتها ایستادهاند و این شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند که با ایستادگی در برابر آنان، از عزت و استقلال کشور دفاع کردهاند.
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