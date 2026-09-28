  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

نوری: شهدای جنگ اخیر الگوی تربیتی نسل جوان هستند

نوری: شهدای جنگ اخیر الگوی تربیتی نسل جوان هستند

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: کودکان، نوجوانان و جوانان امروز بخشی از حوادث جنگ اخیر را از نزدیک لمس کرده‌اند و می‌توان از سیره این شهدا به عنوان الگوهای تربیتی بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری پیش از ظهر دوشنبه در آیین پنجمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان شمالی اظهار کرد: نویسندگان با قلم و فیلم‌سازان با ساخت فیلم و تولید آثار تصویری می‌توانند زندگی و سیره شهدا را برای نسل‌های آینده روایت کنند و مهم این است که هر فرد متناسب با جایگاه و توانایی خود در این مسیر گام بردارد.

وی در ادامه افزود: باید از این ظرفیت ارزشمند فرهنگی برای هدایت و تربیت نسل‌های آینده بهره گرفت و شهدای جنگ‌های اخیر برای نسل نوجوان و جوان ملموس‌تر هستند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان امروز بخشی از این حوادث را از نزدیک لمس کرده‌اند و می‌توان از شخصیت، سیره و فداکاری این شهدا به عنوان الگوهای تربیتی و فرهنگی در مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر عرصه‌های اجتماعی استفاده کرد.

نوری همچنین بر ضرورت ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تأکید کرد و گفت: استقامت و مقاومت ملت ایران در برابر زورگویان، عامل حفظ عزت، اقتدار و سربلندی کشور است و دشمنان به هیچ چیزی پایبند نیستند و از هیچ دسیسه‌ای فروگذار نکرده و همواره ملت ایران را تهدید کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زورگویان تاریخ در برابر ملت‌ها ایستاده‌اند و این شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند که با ایستادگی در برابر آنان، از عزت و استقلال کشور دفاع کرده‌اند.

کد مطلب 6961363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها