عراقچی: ایران برای تقویت روابط با کشورهای درحال توسعه مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر دوشنبه با عبدولابه دیوپ وزیر امور خارجه مالی دیدار کرد.



در این دیدار، درباره روابط دوجانبه ایران-مالی و تحولات بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.



وزیر امور خارجه کشورمان از مواضع اصولی مالی در مخالفت با قانون‌شکنی و اقدامات قهرآمیز یکجانبه و نیز ابراز همبستگی مردم و دولت مالی با ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.



وزیر امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای آفریقایی، به ویژه کشورهای عضو کنفدراسیون اتحاد ساحل (AES)، آمادگی کشورمان را برای برگزاری نشست مشترک با سه کشور عضو اتحادیه ساحل اعلام کرد.



عراقچی با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال و حاکمیت ملی همه کشورها، فشارها و مداخلات غیرقانونی برخی کشورهای اروپایی در امور داخلی کشورهای ساحل، که اقدام به ایجاد و تأمین مالی گروه‌های تروریستی و جرایم سازمان‌یافته در این منطقه کرده‌اند، را محکوم کرد.



وزیر امور خارجه مالی با ابراز خشنودی از روند رو به رشد مناسبات کشورش با ایران، تحولات اخیر در مالی و منطقه ساحل را تبیین کرد و تصریح نمود که این کشور و سایر ملل آفریقایی اجازه تحقق مطامع استعماری و مداخله‌جویانه برخی دولت‌های اروپایی را نخواهند داد.